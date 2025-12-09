Language
    अवैध खनन में पकड़े गए 17 वाहनों से 5.50 लाख वसूला जुर्माना, डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

    By Arun Chand Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 07:27 AM (IST)

    डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर खनन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। रविवार शाम से देर रात ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर खनन, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

    रविवार की शाम से देर रात तक की गई कार्रवाई में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें से सात वाहनों को सीज कर रामगढ़ताल, बेलीपार और चौरी चौरा थाने को सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये सभी वाहन बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन कर रहे थे या ओवरलोडिंग में पकड़े गए।

    जिले में भ्रमण के दौरान टीम ने अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग में शामिल 10 वाहनों को मौके पर पकड़ा। इन वाहनों पर आनलाइन मोड के माध्यम से तत्काल 5.50 लाख रुपये जुर्माना जमा कराया। डीएम ने साफ कहा है कि जनपद में अवैध खनन, अवैध परिवहन और ओवरलोडिंग किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने प्रवर्तन टीमों को लगातार निगरानी बढ़ाने और कार्रवाई को नियमित रखने का निर्देश दिया है।