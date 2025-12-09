अवैध खनन में पकड़े गए 17 वाहनों से 5.50 लाख वसूला जुर्माना, डीएम के निर्देश पर हुई कार्रवाई

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डीएम दीपक मीणा के निर्देश पर खनन, पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।

रविवार की शाम से देर रात तक की गई कार्रवाई में विभिन्न क्षेत्रों से कुल 17 वाहनों पर कार्रवाई की गई। इनमें से सात वाहनों को सीज कर रामगढ़ताल, बेलीपार और चौरी चौरा थाने को सुपुर्द कर दिया गया। अधिकारियों के अनुसार ये सभी वाहन बिना वैध दस्तावेजों के खनिज परिवहन कर रहे थे या ओवरलोडिंग में पकड़े गए।