Gorakhpur News: शहर में 14 स्थानों पर बनेगी 'सरफेस' पार्किंग, जाम की समस्या से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहर की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह न होने के कारण लगने वाले भीषण जाम से निवासियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नगर निगम ने यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है, जिसके तहत उन चौड़ी मुख्य सड़कों के किनारों पर ‘सरफेस पार्किंग’ (सतही पार्किंग) का निर्माण किया जाएगा, जहां अभी तक पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं थी।

इस पहल का उद्देश्य मुख्य बाजारों, अस्पतालों और कार्यालयों के आसपास वाहनों के अनियमित जमावड़े को खत्म करना है।

दरअसल, गोरखपुर शहर का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन उस अनुपात में पार्किंग सुविधाओं का विकास नहीं हो सका। प्रमुख व्यावसायिक इलाके जैसे बैंक रोड, बेतियाहाता, पैडलेगंज से फिराक चौराहा, गोलघर और मोहद्दीपुर में अक्सर यह देखा जाता है कि लोग अपनी गाड़ियां सड़क के किनारे ही बेतरतीब ढंग से पार्क कर देते हैं। इससे सड़कों की चौड़ाई कम हो जाती है और पीक आवर्स (व्यस्त समय) में यातायात काफी ज्यादा प्रभावित होता है।

इस समस्या ने न केवल आम नागरिकों का समय बर्बाद किया है, बल्कि आपातकालीन सेवाओं जैसे एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की आवाजाही को भी मुश्किल बना दिया है। निगम प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि शहर में मल्टी-लेवल पार्किंग का निर्माण हो, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण कराया जा सके। ऐसे में नगर निगम ने उपलब्ध खाली और चौड़ी जगहों का सरफेस पार्किंग के रूप में उपयोग करने का एक व्यावहारिक समाधान निकाला है।

हाल में प्रदेश सरकार के द्वारा पार्किंग नियमावली के तहत इस योजना को मंजूरी देने के बाद निगम ने इसकी कवायद शुरू की है। निगम के अधिकारियों के अनुसार शहर के विभिन्न हिस्सों में चिह्नित 14 ऐसे स्थानों की पहचान की गई है, जहां सड़क किनारे पर्याप्त जगह उपलब्ध है और वहां सरफेस पार्किंग बनाई जा सकती है।

इनके बनने से मुख्य सड़क पर आवागमन में किसी तरह की बाधित न हो। इन जगहों पर मार्किंग की जाएगी और पार्किंग शुल्क भी निर्धारित किया जा सकता है, ताकि व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए निगम कार्ययोजना तैयार कर रहा है।



सरफेस पार्किंग स्थल के लिए चिह्नित स्थल