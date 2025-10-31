मुश्किल में सफर: छठ के बाद गोरखधाम में उमड़ी यात्रियों की भीड़, प्लेटफार्म पर ही छूट गए एक हजार

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। छठ पर्व पर घर आए परदेसी वापस होने लगे हैं। गुरुवार को गोरखपुर जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर नौ पर खड़ी 12555 गोरखधाम एक्सप्रेस में दिल्ली जाने वाले यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी। जनरल बोगियों में चढ़ने के लिए धक्कामुक्की करनी पड़ी। ट्रेन शाम 04:20 बजे रवाना हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

करीब एक हजार जनरल के यात्री प्लेटफार्म पर ही छूट गए। कुछ देर के लिए अफरातफरी मच गई। स्टेशन प्रबंधन और रेलवे सुरक्षा बल ने सूझबूझ दिखाते हुए आन डिमांड पूजा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था कर गोरखधाम के छूटे यात्रियों को लखनऊ और दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। बुजुर्ग, महिला, मरीज और बच्चों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यात्रियों के रवाना होने के बाद रेलवे प्रशासन ने राहत की सांस ली।

शाम को प्रस्थान करने वाली गोरखधाम एक्सप्रेस से रवाना होने के लिए दिल्ली जाने वाले लोग सुबह से ही प्लेटफार्म नौ पर जुटने लगे। दोपहर तक प्लेटफार्म पूरी तरह भर गया। हालांकि, अधिकतर यात्री होल्डिंग एरिया में ही रोक लिए गए। शाम चार बजे के आसपास अचानक भीड़ बढ़ गई। यात्रियों का हुजूम जनरल बोगियों की तरफ बढ़ गया।

यद्यपि, रेलवे सुरक्षा बल ने पहले से ही यात्रियों की लंबी लाइन लगाई थी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर लाइन भी टूट गई। धक्कामुक्की के बीच लोग जनरल बोगियों में बैठने लगे। रेलवे सुरक्षा बल के प्रभारी निरीक्षक दशरथ प्रसाद की टीम ने भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने पुरुष यात्रियों को रोककर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को बोगियों में बैठाया।

देखते ही देखते सभी बोगियों, गैलरी और गेट भर गए। गेट पर चढ़ना मुश्किल हो गया। रेलवे सुरक्षा बल अतिरिक्त यात्रियों को प्लेटफार्म दो पर खड़ी पूजा स्पेशल में भेजने लगे। एनाउंस सिस्टम के माध्यम से यात्रियों को बताया जाने लगा कि दिल्ली जाने वाली पूजा स्पेशल ट्रेन प्लेटफार्म नंबर दो पर खड़ी है। यात्री प्लेटफार्म नंबर दो पर जाने लगे।

सुरक्षा बल के जवानों ने भी उनका सहयोग किया। देखते ही देखते पूजा स्पेशल ट्रेन भी भर गई। गोरखधाम के बाद शाम पांच बजे के आसपास यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। जानकारों का कहना है कि लगभग पांच घंटे विलंब से चल रही 04453 मानसी-नई दिल्ली पूजा स्पेशल ट्रेन को गोरखपुर के प्लेटफार्म नंबर दो पर रोक लिया था। गोरखधाम में जिन यात्रियों को जगह नहीं मिली वे पूजा स्पेशल से आगे के लिए रवाना हो गए। भीड़ के छंटते ही गोरखपुर जंक्शन खाली हो गया।

दरअसल, दीपावली और छठ पर्व पर घर आए छात्र, व्यवसायी और नौकरीपेशा वापस होने लगे हैं। दिल्ली जाने वाली गोरखधाम, वैशाली और बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में आरक्षित टिकट नहीं मिल रहा। वेटिंग टिकट के लिए मारामारी मची है। इन ट्रेनों के एसी थर्ड और स्लीपर क्लास में नो रूम (टिकटों की बुकिंग बंद) की स्थिति बनी हुई है।