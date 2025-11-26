Indian Railways News: लाइन में लगे यात्रियों को ही गोरखधाम की जनरल बोगियों में मिलेगी सीट, रेलवे ने बनाया खास प्लान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अगर आपको 12555 नंबर की गोरखधाम एक्सप्रेस की जनरल बोगियों में बैठना है तो लाइन लगानी ही पड़ेगी। लाइन में लगे यात्रियों को ही जनरल बोगियों में प्रवेश मिलेगा। अनियंत्रित भीड़ को सहेजने और धक्कामुक्की से मुक्ति पाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने प्लेटफार्म नंबर नौ पर गोरखधाम के यात्रियों की नियमित लाइन लगवाने का निर्णय लिया है। ताकि, यात्री सुगमता के साथ बोगियों में प्रवेश कर सीटों पर बैठ सकें। हालांकि, यात्रियों को लाइन में लगने के लिए समय से पहले ही प्लेटफार्म पर पहुंचना होगा।

जानकारों का कहना है कि गोरखधाम से नई दिल्ली व बठिंडा तक आवागमन करने वाले यात्रियों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। दशहरा, दीपावली, छठ, होली और गर्मी की छुट्टियां ही नहीं वर्ष पर्यंत सीट के लिए यात्रियों को धक्कामुक्की करनी पड़ रही है।

गोरखपुर जंक्शन पर यात्रियों की संख्या जरूर कम होने लगी है, लेकिन गोरखधाम की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। शाम 04:20 बजे रवाना होने वाली ट्रेन में सीट के लिए सुबह नौ बजे से ही लाइन लगनी शुरू हो जा रही है। बीते छठ पर्व बाद भीड़ को नियंत्रित करने में सुरक्षा बलों का पसीना छूट जा रहा।

दरअसल, गोरखपुर से दिल्ली जाने के लिए रोजाना एक मात्र गोरखधाम एक्सप्रेस ट्रेन ही है। यह भी अब बठिंडा तक चलने लगी है। इसमें भी एसएलआर को लेकर ट्रेन में जनरल के पांच बोगी ही लगते हैं। रात को हमसफर चलती है, लेकिन वह पूरी तरह वातानुकूलित है। जब आरक्षित कन्फर्म टिकट नहीं मिलता तो लोग जनरल बोगियों की तरफ भागते हैं। लेकिन, जनरल बोगियों में भी जगह नहीं मिलती।

बिहार से कहने के लिए करीब दर्जन भर ट्रेनें दिल्ली रूट पर चलती हैं, लेकिन उनकी जनरल बोगियों में पैर रखने की जगह नहीं बचती। टिकट पर दिल्ली जाने वाले पूर्वांचल और नेपाल के लाखों लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यद्यपि, रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की भीड़ को सहेजने के लिए स्थायी समाधान भी ढूंढ रहा है।

इसके लिए गोरखधाम के समानांतर नियमित अनारक्षित क्लोन एक्सप्रेस चलाने की तैयारी कर रहा है। क्लोन एक्सप्रेस ट्रेन के चलने से दिल्ली व बठिंडा तक जाने वाले पूर्वांचल, बिहार व नेपाल के लोगों की भीड़ छंट जाएगी। यात्रियों को गोरखधाम में भी आसानी से सीट मिल जाएगी। प्लेटफार्म नंबर नौ पर लगने वाली लंबी लाइन व धक्कामुक्की समाप्त हो जाएगी।

यात्रियों को छोड़ने व ले जाने के लिए ही वाहनों को अनुमति

रेलवे स्टेशन परिसर में यात्रियों को छोड़ने व ले जाने के लिए ही वाहनों को प्रवेश की अनुमति मिल रही है। वाहन यात्री को छोड़कर या बैठाकर स्टेशन परिसर से वापस हो जाएंगे। इसके लिए अधिकतम दस मिनट का समय निर्धारित किया गया है।