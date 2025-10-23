Gold-Silver Price Drop: सोना-चांदी के भाव गिरे, नए उत्साहित तो पुराने खरीदारों में निराशा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस व दीपावली के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी जोर-शोर से हुई, लेकिन बुधवार को कीमतों में अचानक गिरावट ने खरीदारों को हैरान कर दिया। सोना जहां एक लाख 33 हजार रुपये प्रति दस ग्राम से गिरकर एक लाख 25 हजार रुपये पर आ गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं, चांदी भी एक लाख 85 हजार रुपये से गिरकर एक लाख 57 हजार रुपये प्रति किग्रा पहुंच गई। यानी सोने में आठ हजार प्रति दस ग्राम तो चांदी में 28 हजार रुपये प्रति किग्रा की गिरावट दर्ज की गई।

सोना-चांदी के भाव में अचानक आई गिरावट से जहां नए ग्राहक उत्साहित होकर खरीदारी में जुट गए हैं तो वहीं, धनतेरस व दीपावली तथा उससे पूर्व खरीदारी कर चुके लोगों में निराशा है। बाजार के जानकार बताते हैं कि त्योहार के बाद मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों के उतार-चढ़ाव के कारण यह गिरावट हुई है। भाव गिरने का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। उनका मानना कि पहले खरीदी करने वाले कुछ ग्राहकों के लिए यह गिरावट नुकसानदेह साबित हुई है, जबकि नए खरीदार इसे निवेश का अच्छा अवसर मान रहे हैं।

बशारतपुर की उमा अग्रवाल ने बताया कि उन्हाेंने धनतेरस के दिन करीब तीन लाख की ज्वेलरी की खरीदारी की थी। आज वह दो लाख 77 हजार में मिल रहा है। इस तरह हमें 23 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि हम थोड़ा और इंतजार करते तो आभूषण कम कीमत पर खरीद सकते थे।