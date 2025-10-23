Language
    Gold-Silver Price Drop: सोना-चांदी के भाव गिरे, नए उत्साहित तो पुराने खरीदारों में निराशा

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 10:30 AM (IST)

    धनतेरस के बाद सोना और चांदी के भाव में गिरावट आई है, जो त्योहारी सीजन की मांग के बाद एक सामान्य घटना है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निवेशकों के लिए खरीदारी का सुनहरा अवसर है, क्योंकि लंबे समय में सोना और चांदी दोनों अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। वर्तमान में खरीदारी करने वाले लोग इस गिरावट का लाभ उठा सकते हैं।

    धनतेरस व दीपावली के बाद अचानक घटे सोने-चांदी के भाव

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस व दीपावली के दौरान सोने-चांदी की खरीदारी जोर-शोर से हुई, लेकिन बुधवार को कीमतों में अचानक गिरावट ने खरीदारों को हैरान कर दिया। सोना जहां एक लाख 33 हजार रुपये प्रति दस ग्राम से गिरकर एक लाख 25 हजार रुपये पर आ गया।

    वहीं, चांदी भी एक लाख 85 हजार रुपये से गिरकर एक लाख 57 हजार रुपये प्रति किग्रा पहुंच गई। यानी सोने में आठ हजार प्रति दस ग्राम तो चांदी में 28 हजार रुपये प्रति किग्रा की गिरावट दर्ज की गई।

    सोना-चांदी के भाव में अचानक आई गिरावट से जहां नए ग्राहक उत्साहित होकर खरीदारी में जुट गए हैं तो वहीं, धनतेरस व दीपावली तथा उससे पूर्व खरीदारी कर चुके लोगों में निराशा है।

    बाजार के जानकार बताते हैं कि त्योहार के बाद मांग में कमी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में भावों के उतार-चढ़ाव के कारण यह गिरावट हुई है। भाव गिरने का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी है। उनका मानना कि पहले खरीदी करने वाले कुछ ग्राहकों के लिए यह गिरावट नुकसानदेह साबित हुई है, जबकि नए खरीदार इसे निवेश का अच्छा अवसर मान रहे हैं।

    बशारतपुर की उमा अग्रवाल ने बताया कि उन्हाेंने धनतेरस के दिन करीब तीन लाख की ज्वेलरी की खरीदारी की थी। आज वह दो लाख 77 हजार में मिल रहा है। इस तरह हमें 23 हजार का नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि हम थोड़ा और इंतजार करते तो आभूषण कम कीमत पर खरीद सकते थे।

    बेतियाहाता की अनीता ने बताया कि उन्होंने साढ़े चार लाख के सोने-चांदी के आभूषण खरीदे थे। अब लेती तो 40 हजार रुपये का फायदा होता। आगे सोच-समझकर व भाव घटने पर ही खरीदारी करूंगी।

    इसी तरह तारामंडल निवासी प्रीति चोखानी ने बताया कि उन्होंने भी धनतेरस के दिन तीन लाख 80 हजार के आभूषण लिए थे। इसमें सोना-चांदी दोनों शामिल रहे। बुधवार को भाव के अनुसार मुझे करीब 30 हजार का नुकसान हुआ है। हमें अब लग रहा है कि यह खरीदारी का सही समय था।


    धनतेरस के बाद भाव में नरमी आई है। त्योहारी सीजन में मांग के बाद हर बार भाव में करेक्शन आता है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। ऐसे में निवेशकों के लिए खरीदारी का यह सुनहरा अवसर है। क्योंकि लंबे समय तक निवेश करने वालों को भविष्य में सोना व चांदी दोनों में अच्छा रिटर्न मिलेगा। ऐसे में इस समय खरीदारी करने वालों को भाव में गिरावट का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए।

    -पंकज अरोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया ज्वेलर्स एंड गाेल्ड स्मिथ फेडरेशन