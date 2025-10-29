20 करोड़ से अधिक बकाया पर 51 निवेशकों को नोटिस, रुपये न जमा करने पर GIDA की भूखंड निरस्तीकरण की तैयारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने उद्योगिक भूखंड आवंटित कराकर किस्तें नहीं जमा करने वाले निवेशकों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। गीडा ने 20 करोड़ रुपये से अधिक बकाये वाले 51 आवंटियों को भूखंड निरस्तीकरण का नोटिस जारी किया है। इन निवेशकों पर 10 लाख से लेकर 4 करोड़ रुपये तक की बकाया राशि दर्ज है।

गीडा प्रशासन के अनुसार, जिन आवंटियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उन्हें औद्योगिक विकास के लिए भूखंड वर्ष 2009 से 2022 के बीच आवंटित किए गए थे। लेकिन, कई निवेशक न तो निर्माण कार्य शुरू कर पाए, न ही किस्तों का भुगतान कर सके। अब प्राधिकरण ने सख्ती दिखाते हुए सभी को सात दिन की अंतिम मोहलत दी है। तय समय सीमा में भुगतान न होने की स्थिति में उनके भूखंडों का आवंटन रद्द कर नए सिरे से पुनः आवंटन प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

गीडा प्रशासन का मानना है कि इस तरह की लापरवाही से औद्योगिक विकास की गति प्रभावित होती है और वास्तविक उद्यमियों को जमीन नहीं मिल पाती।

गीडा के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) राम प्रकाश ने बताया कि कुल 51 आवंटियों पर लगभग 20 करोड़ रुपये से अधिक की बकाया राशि है। सभी को नोटिस जारी कर सात दिन में भुगतान का निर्देश दिया गया है। यदि राशि जमा नहीं की गई तो भूखंड निरस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।