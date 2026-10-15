गोरखपुर गीडा में उद्योग, व्यापार और आवास के लिए शानदार अवसर, भूखंडों का हो रहा आवंटन 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। उद्योग लगाने, कारोबार शुरू करने और आवास की जरूरत पूरी करने की दिशा में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) ने निवेश के नए अवसर उपलब्ध कराए हैं। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा के अवसर पर गीडा 144 औद्योगिक एवं आवासीय भूखंडों और 61 व्यावसायिक भूखंड आवंटित करने जा रहा है।

इसके लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसके तहत उद्यमी औद्योगिक इकाई स्थापित कर सकेंगे, जबकि कारोबारी व्यावसायिक भूखंड लेकर अपना व्यवसाय शुरू करने की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। योजना के लिए आनलाइन पंजीकरण 16 अक्टूबर से शुरू होकर छह नवंबर तक चलेगा।

इस योजना की खास बात यह है कि इसका लाभ उद्योग और कारोबार शुरू करने के इच्छुक लोगों के साथ गीडा क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को भी मिल सकता है। श्रमिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराने की योजना के तहत वे कार्यस्थल के आसपास अपने परिवार के साथ रह सकेंगे।