जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) के 37वें स्थापना दिवस समारोह की तारीख में बदलाव किया गया है। अब 30 नवंबर के बजाय 29 नवंबर से तीन दिवसीय आयोजन शुरू होगा। एक दिसंबर को समारोह का समापन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 29 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकते हैं। इस दौरान वह गीडा की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ उद्यमियों और कर्मियों को भूमि एवं फ्लैट आवंटन के प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे।

समारोह के लिए प्राधिकरण ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोजन के दौरान औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने वाली योजनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया जाएगा। मुख्यमंत्री औद्योगिक प्रदर्शनी सह व्यापार मेले का भी उद्घाटन करेंगे। इसमें स्थानीय उत्पादों के साथ उद्यमियों को अपने कारोबार के विस्तार और नए बाजार तलाशने का अवसर मिलेगा।

खास बात यह है कि इस बार एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) के साथ एक जिला एक व्यंजन (ओडीओसी) योजना के उत्पादों को भी प्रदर्शनी में शामिल किया जाएगा।

गीडा की औद्योगिक तस्वीर पिछले दस वर्षों में तेजी से बदली है। इस अवधि में यहां करीब 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। केयान इंडस्ट्रीज ने 1200 करोड़, पेप्सिको की फ्रेंचाइजी वरुण बेवरेजेज ने 1100 करोड़, कोका कोला की फ्रेंचाइजी अमृत बाटलर्स ने करीब 800 करोड़ और अंकुर उद्योग ने 500 करोड़ रुपये का निवेश किया है।