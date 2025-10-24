GIDA  स्थापना दिवस समारोह में कन्वेंशन सेंटर और अदाणी-केयान ग्रुप के मेगा प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास, तैयारी शुरू

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) प्रशासन 30 नवंबर को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई बड़ी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कराने की तैयारी में जुट गया है। इस मौके पर धुरियापार में अदाणी समूह की सीमेंट फैक्ट्री और गीडा में 20 एकड़ में प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया जाएगा।

इसके अलावा गीडा में कई करोड़ रुपये के अन्य प्रोजेक्टों का भी लोकार्पण और शिलान्यास होने की उम्मीद है, जो पूर्वांचल के औद्योगिक परिदृश्य को एक नई दिशा देंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की संभावना है।

गोरखपुर के विकास को गति देने के लिए चेंबर आफ इंडस्ट्रीज द्वारा लंबे समय से दिल्ली के प्रगति मैदान की तर्ज पर एक कन्वेंशन सेंटर की मांग की जा रही थी। मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इस कन्वेंशन सेंटर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) लगभग तैयार हो चुकी है। 20 एकड़ में बनने वाले इस विशाल कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास 30 नवंबर को गीडा दिवस पर प्रस्तावित है, जिससे भविष्य में बड़ी औद्योगिक प्रदर्शनियों और आयोजनों का मार्ग प्रशस्त होगा।

हाल ही में गीडा प्रशासन ने धुरियापार इंडस्ट्रियल टाउनशिप में दो बड़े उद्योगों की स्थापना के लिए जमीन का आवंटन किया है। अदाणी समूह की अंबुजा सीमेंट इकाई के लिए 50 एकड़, जबकि केयान ग्रुप को 65 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। अदाणी समूह ने शिलान्यास के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। माना जा रहा है कि गीडा दिवस पर मुख्यमंत्री के हाथों इन मेगा प्रोजेक्टों की नींव रखी जाएगी, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इसके अलावा, केयान ग्रुप अपने वेंचर श्रेयश डिस्टिलरी एंड एनर्जी लिमिटेड के लिए 60 एकड़ और मातृ कंपनी केयान डिस्टिलरी के लिए 5 एकड़ जमीन प्राप्त कर चुकी है। कंपनी को अभी करीब 100 एकड़ जमीन का और आवंटन होना है। करीब 170 एकड़ में स्थापित होने वाली इस फैक्ट्री का भूमि पूजन भी नवंबर महीने में हो सकता है।