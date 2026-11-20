जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पूर्वांचल के औद्योगिक विकास को नई पहचान देने और निवेश की संभावनाओं को विस्तार देने के लिए गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) अपना स्थापना दिवस इस बार खास अंदाज में मनाने की तैयारी कर रहा है। 30 नवंबर से दो दिसंबर तक आयोजित होने वाले तीन दिवसीय समारोह में उद्योग, निवेश, रोजगार और उद्यमिता का संगम देखने को मिलेगा।

गीडा प्रशासन इस समारोह को केवल स्थापना दिवस तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इसे पूर्वांचल में औद्योगिक संभावनाओं को प्रदर्शित करने और नए निवेशकों को आकर्षित करने के मंच के रूप में विकसित करने की तैयारी है। इसके लिए चार प्रमुख गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। साथ ही समारोह में उन उद्यमियों को विशेष रूप से सम्मानित करने की तैयारी है, जिन्होंने निर्धारित समय में अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित कर उत्पादन शुरू किया है। ऐसे निवेशकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, जिनकी परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। इसके जरिए नए निवेशकों को भी गोरखपुर में उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करने की योजना है।



उत्पादों की प्रदर्शनी में दिखेगी औद्योगिक ताकत

इसमें प्लास्टिक पार्क, गारमेंट पार्क सहित गीडा की विभिन्न औद्योगिक इकाइयां अपने उत्पादों के स्टाल लगाएंगी। प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को पता चलेगा कि गोरखपुर में किन-किन क्षेत्रों में उत्पादन हो रहा है और स्थानीय उद्योग किस तरह अपनी पहचान बना रहे हैं। उद्यमियों को भी अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और संभावित खरीदारों तक पहुंच बनाने का अवसर मिलेगा।



उद्यमियों को सम्मान, युवाओं को रोजगार का अवसर

गीडा एसीईओ रामप्रकाश ने बताया कि औद्योगिक विकास में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्यमियों और निवेशकों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें समय से औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने और रोजगार सृजन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले उद्यमी शामिल होंगे। वहीं, युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने के लिए विशेष सत्र आयोजित होंगे। इनमें प्रमुख औद्योगिक इकाइयों और स्टार्टअप की भागीदारी रहेगी। कौशल विकास और रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी।



फिल्म में दिखेगा गीडा का सफर और भविष्य की योजनाएं

समारोह में गीडा की अब तक की विकास यात्रा और भविष्य की योजनाओं पर आधारित विशेष लघु फिल्म और वृत्तचित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। इसमें गीडा विस्तार और धुरियापार औद्योगिक कारीडोर जैसी प्रस्तावित योजनाओं को भी दर्शाया जाएगा। इसके जरिये निवेशकों को क्षेत्र में विकसित हो रहे औद्योगिक माहौल और भविष्य की संभावनाओं से परिचित कराया जाएगा।