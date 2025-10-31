Language
    QR कोड पर ही मिल जाएगी ट्रेनों की अपडेट जानकारी, पूछताछ काउंटरों पर नहीं लगानी पड़ेगी लाइन

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:08 AM (IST)

    रेलवे ने यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब यात्री QR कोड स्कैन करके ट्रेनों की अपडेट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्टेशनों पर QR कोड लगाए जाएंगे, जिससे आगमन, प्रस्थान, देरी और प्लेटफॉर्म की जानकारी मिलेगी। इससे पूछताछ काउंटरों पर भीड़ कम होगी और यात्रियों को समय की बचत होगी। रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग जैसी अन्य सुविधाएं भी शुरू की हैं।

    रेलवे स्टेशन परिसर स्थित होल्डिंग एरिया, टिकट काउंटर व सभी गेटों पर लगाए गए क्यूआर कोड

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। अब रेलवे स्टेशन के पूछताछ काउंटर पर ट्रेनों की अपडेट जानकारी के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। रेलवे स्टेशन के क्यूआर कोड से ही यात्रियों को चार घंटे तक चलने वाली ट्रेनों की अपडेट जानकारी मिल जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन परिसर स्थित होल्डिंग एरिया (आश्रय स्थल), गेटों, टिकट काउंटरों और प्रमुख स्थलों पर क्यूआर कोड चस्पा कर दिए गए हैं।

    पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार छठ महापर्व के उपरांत रेल यात्रियों की सहज एवं सुगम वापसी सुनिश्चित करने के लिए रेलवे प्रशासन ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। रेलवे प्रशासन ने एक अभिनव पहल के तहत एक क्यूआर कोड विकसित किया है, जो स्टेशन गोरखपुर जंक्शन के विभिन्न स्थानों पर और होल्डिंग एरिया में चस्पा किया गया है, जिसे स्कैन करते ही गोरखपुर जंक्शन स्टेशन से चार घंटे के अंदर सभी दिशाओं को जाने वाली ट्रेनों के बारे पूरी जानकारी मिल जाएगी।

    इसको रेगुलर अपडेट किया जा रहा है। रेल यात्रियों की आरामदायक रेल यात्रा हेतु रेल प्रशासन द्वारा पहले ही पूर्वोत्तर रेलवे के गोरखपुर, बनारस, बलिया, छपरा एवं सिवान स्टेशनों पर यात्रियों के लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं। जिसमें यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग प्वाइंट, कूलर व पंखे, शुद्ध पीने के पानी, सहायता बूथ, मोबाइल यूटीएस एप के साथ रेलकर्मियों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है।

    स्टेशन पर यात्रियों की सहायता एवं सुझाव के लिए सहायता बूथ की स्थापना की गई है, जो चौबीस घंटे अनुभवी रेल कर्मचारियों के साथ कार्यरत है। संरक्षा एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्री सुविधाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए गाड़ियों का पहले से प्लेटफार्म निर्धारित किया गया है, सभी प्लेटफार्मो तथा होल्डिंग एरिया में सीसीसी कैमरों के प्रावधान के साथ सीमांकन एवं बैरीकेडिंग की गई है।

    मोबाल टिकटिंग एवं स्वयं टिकट निकलने के लिए यात्रियों को आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन (एटीवीएम) और मोबाइल यूटीएस एप (एमयूटीएस) का उपयोग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, यात्रियों को कतारबद्ध करने, फुट ओवर ब्रिजों एवं एक स्थान पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने हेतु पर्याप्त संख्या में रेलवे सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया है।

    स्टेशन पर यात्रियों को सुगमतापूर्वक ट्रेनों में बैठाने तथा उनकी सुरक्षा एवं सहायता के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान निरंतर प्रयासरत है। यात्रियों को स्टेशन पर कतारबद्ध तरीके से ट्रेनों में बैठाया जा रहा है, जिससे किसी भी यात्री को कोई असुविधा न हो।