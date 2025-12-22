Language
    नई व्यवस्था: शर्तों के साथ गीताप्रेस ने शुरू की फ्रेंचाइजी योजना, नेपाल से शुरुआत

    By Gajadhar Dwivedi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 05:01 PM (IST)

    गजाधर द्विवेदी, गोरखपुर। धार्मिक और आध्यात्मिक साहित्य के क्षेत्र में विश्वविख्यात गीताप्रेस ने अपने विस्तार की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए फ्रेंचाइजी योजना की शुरुआत कर दी है।

    अब तक बुकसेलरों और थोक विक्रेताओं के माध्यम से देश-विदेश में अपनी पुस्तकों की पहुंच बनाने वाला गीताप्रेस अब सीधे ‘एक्सक्लूसिव शोरूम’ के जरिए पाठकों तक पहुंचने की तैयारी में है। इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत पड़ोसी देश नेपाल से की गई है, जहां इसी माह बुटवल में गीताप्रेस की पहली फ्रेंचाइजी शुरू हो चुकी है।

    गीताप्रेस प्रबंधन द्वारा शुरू की गई इस फ्रेंचाइजी योजना के अंतर्गत कुछ शर्तें रखी गई हैं, ताकि संस्था की पहचान, गुणवत्ता और मूल्यों से कोई समझौता न हो। फ्रेंचाइजी लेने वाले व्यक्ति के पास अपनी स्वयं की दुकान होना अनिवार्य होगा। उस दुकान में केवल गीताप्रेस द्वारा प्रकाशित पुस्तकें ही रखी जाएंगी।

    किसी अन्य प्रकाशक या विक्रेता की पुस्तकें वहां नहीं बेची जा सकेंगी। दुकान के बाहर गीताप्रेस का अधिकृत बोर्ड लगेगा, जिससे यह स्पष्ट हो कि यह एक एक्सक्लूसिव गीताप्रेस शोरूम है। इस योजना के अंतर्गत गीताप्रेस अपने भागीदारों को सामान्य बुकसेलरों की तुलना में छह प्रतिशत अधिक छूट देगा। एक शहर में एक ही शोरूम होगा।

    प्रबंधन का कहना है कि इससे फ्रेंचाइजी संचालकों को आर्थिक रूप से लाभ होगा और वे पूरी निष्ठा के साथ गीताप्रेस की पुस्तकों के प्रचार-प्रसार में जुट सकेंगे। इसके अलावा दुकान के अंदर उपयोग होने वाले फर्नीचर और सजावट भी गीताप्रेस द्वारा तैयार किए गए डिजाइन के अनुरूप होंगे।

    इन फर्नीचर के निर्माण में भी गीताप्रेस आर्थिक सहयोग प्रदान करेगा, जिससे शोरूम की एकरूपता और गरिमा बनी रहे। इस योजना के माध्यम से गीताप्रेस अपने धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से समृद्ध साहित्य को अधिक व्यवस्थित और सम्मानजनक तरीके से पाठकों तक पहुंचाना चाहता है।

    नेपाल से शुरुआत किए जाने के पीछे वहां गीताप्रेस की पुस्तकों की पहले से मजबूत मांग और व्यापक पाठक वर्ग है। आने वाले समय में भारत के विभिन्न राज्यों और नेपाल के अन्य शहरों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

    फ्रेंचाइजी योजना के लिए कोई भी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित शर्तों को पूरा कर आवेदन कर सकता है। गीताप्रेस का उद्देश्य अपने आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करना है। इसी कारण एक्सक्लूसिव शोरूम की अवधारणा लाई गई है। नेपाल से इसकी शुरुआत हो चुकी है। धीरे-धीरे नेपाल व भारत के अनेक शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा।

    -डाॅ. लालमणि तिवारी, प्रबंधक गीताप्रेस