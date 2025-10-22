गोरखपुर में तीन और कल्याण मंडपम का निर्माण कराएगा GDA, गरीबों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) तीन और कल्याण मंडपम का निर्माण कराएगा। इनमें वार्ड संख्या 10 माधव नगर, वार्ड संख्या 54 उर्वरक नगर और वार्ड संख्या 80 राप्ती नगर के बशारतपुर में कल्याण मंडपम का निर्माण प्रस्तावित हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इनका शिलान्यास भी हो चुका है। अब तक जीडीए और नगर निगम की ओर से दो-दो कल्याण मंडपम का लोकार्पण कराने के साथ ही इनके संचालन के लिए फर्म का चयन भी कर लिया गया है। अगली लगन से इन सभी जगहों पर शहनाई गूंजने लगेगी।

नगर निगम खोराबार व सूरजकुंडधाम नगर और जीडीए ने मानबेला व राप्तीनगर में कल्याण मंडपम का निर्माण कार्य पूरा करा लिया है। वहीं वार्ड संख्या 22 जंगल तुलसीराम बिछिया क्षेत्र में 1120 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में दो मंजिला कल्याण मंडपम का निर्माण भी लगभग पूर्ण हो चुका है।

01.90 करोड़ की लागत से तैयार किए गए इस कन्वेंशन सेंटर में आधुनिक सुविधाएं जैसे कि 225 व्यक्तियों की क्षमता वाला 326 वर्ग मीटर का हाल, 14.50 वर्ग मीटर का किचन, स्टोर, कार्यालय कक्ष और महिला-पुरुषों के लिए शौचालय शामिल हैं।