GDA ने मोतीराम अड्डा क्षेत्र में 12.50 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त, बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप
गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के आदेश पर मोतीराम अड्डा क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे एक बड़े अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के आदेश पर मोतीराम अड्डा क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे एक बड़े अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।
मंगलवार को प्रभारी व विशेष कार्यधिकारी प्रखर उत्तम के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान रामभुवन मौर्या और अमित चतुर्वेदी द्वारा लगभग 12.50 एकड़ भूमि में की गई अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।
इसे स्वर्णिम पैराडाइज इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से लिया गया था। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में अधिशासी अभियंता प्रवीण गुप्ता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता, समस्त प्रवर्तन स्टाफ, जिला प्रशासन द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, क्षेत्रीय पुलिस बल और पीएसी बल का सहयोग लिया गया।
जीडीए उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन ने कहा है कि अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।
