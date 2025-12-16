GDA ने मोतीराम अड्डा क्षेत्र में 12.50 एकड़ की अवैध प्लॉटिंग की ध्वस्त, बुलडोजर की कार्रवाई से मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने उपाध्यक्ष आनंद वर्द्धन के आदेश पर मोतीराम अड्डा क्षेत्र में रेलवे लाइन के किनारे एक बड़े अवैध प्लाटिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है।



मंगलवार को प्रभारी व विशेष कार्यधिकारी प्रखर उत्तम के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के दौरान रामभुवन मौर्या और अमित चतुर्वेदी द्वारा लगभग 12.50 एकड़ भूमि में की गई अवैध प्लाटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया।