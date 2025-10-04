गोरखपुर में पशु तस्करों पर कसा शिकंजा, गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंग्स्टर एक्ट के तहत FIR

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पुलिस ने पशु तस्करी में लिप्त गिरोह के पांच सदस्यों पर गैंग्स्टर एक्ट की कार्रवाई की है। इस गिरोह का सरगना कुशीनगर जिले के तमकुहीराज क्षेत्र के गुदरी गांव निवासी रोहित गौड़ है।

जिलाधिकारी की अनुमति के बाद खोराबार थानाध्यक्ष इत्यानंद पांडेय ने शुक्रवार को गैंग्स्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया। खोराबार थाने में वर्ष 2024 में दर्ज एक मामले में इन तस्करों की संलिप्तता सामने आई थी।