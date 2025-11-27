रेडीमेड गारमेंट के साथ अन्य उद्योगों को आवंटित होगी फ्लैटेड फैक्ट्री, नए साल में बनकर तैयार हो जाने की संभावना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। फ्लैटेड फैक्ट्री का निर्माण अंतिम चरण में है और जनवरी 2026 में इसके पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) फैक्ट्रियों को स्थान आवंटित करना शुरू करेगा। प्राधिकरण ने मूल रूप से रेडीमेड गारमेंट उद्योग पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन अब उसने अपना दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। गीडा ने औद्योगिक संगठनों से सुझाव मांगे हैं ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि रेडीमेड गारमेंट के साथ अन्य उद्योगों को स्थान का आवंटन किया जा सकता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस कदम का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय उद्यमियों और व्यवसायों को बढ़ावा देना है। फ्लैटेड फैक्ट्री माडल छोटे और मध्यम उद्यमों (एसएमई) के लिए आकर्षक है, क्योंकि कम लागत में बुनियादी ढांचे और साझा सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करता है। ऐसे में औद्योगिक संगठनों से प्राप्त सुझावों के आधार पर गीडा आवंटन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश तैयार करेगा।