Gorakhpur: भोजन बनाते समय झोपड़ी में लगी आग, एक महीने की बच्ची झुलसी

संवाद सूत्र, पीपीगंज। भाेजन बनाते समय चूल्हे से निकली चिनगारी से झोपड़ी में आग लग गई। इसमें एक महीने की बच्ची झुलस गई। गंभीर हाल में उसे पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर, शोर सुनकर ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आग से पूरा सामान जल गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

घटना पीपीगंज थाना के नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 श्याम नगर लमोहिया गांव का है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे पिंटू चौहान की पत्नी भोजन बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी झोपड़ी पर चली गई और आग लग गई। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक आग की लपटों ने पूरे झोपड़ी को घेर लिया।