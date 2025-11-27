Language
    Gorakhpur: भोजन बनाते समय झोपड़ी में लगी आग, एक महीने की बच्ची झुलसी

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 09:15 PM (IST)

    पीपीगंज में खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से एक झोपड़ी में आग लग गई, जिसमें एक महीने की बच्ची गंभीर रूप से झुलस गई। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आग लगने से झोपड़ी में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बच्ची का इलाज जारी है।

    संवाद सूत्र, पीपीगंज। भाेजन बनाते समय चूल्हे से निकली चिनगारी से झोपड़ी में आग लग गई। इसमें एक महीने की बच्ची झुलस गई। गंभीर हाल में उसे पहले सीएचसी ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया। जहां बच्ची की हालत गंभीर बनी हुई है। उधर, शोर सुनकर ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचे तब तक आग से पूरा सामान जल गया।

    घटना पीपीगंज थाना के नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 श्याम नगर लमोहिया गांव का है। गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे पिंटू चौहान की पत्नी भोजन बना रही थी। इसी दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी झोपड़ी पर चली गई और आग लग गई। जब तक वह कुछ समझ पाती तब तक आग की लपटों ने पूरे झोपड़ी को घेर लिया।

    पिंटू की पत्नी बच्ची के साथ बाहर निकलने का प्रयास की लेकिन बच्ची झुलस गई। आग से झोपड़ी में रखा राशन, बिस्तर और अन्य घरेलू सामान जल गए। थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि आग की सूचना पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और बच्ची को सीएचसी जंगल कौड़िया पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कालेज रेफर कर दिया है।