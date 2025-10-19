Language
    गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आज से बंद हो जाएगी प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग, अधिकारियों ने बताई यह वजह

    By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 08:38 AM (IST)

    त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने 19 से 31 अक्टूबर तक गोरखपुर समेत छह स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट बंद कर दिए हैं। यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाए गए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों पर सीसी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। गोरखपुर से दिल्ली, कानपुर और लखनऊ के लिए 200 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं।

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में 19 से 31 अक्टूबर तक गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, छपरा, सिवान और बनारस समेत पूर्वोत्तर रेलवे के कुल छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। एक नवंबर से प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग सामान्य हो जाएगी। रेलवे प्रशासन ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफार्म टिकट की बिक्री बंद का निर्णय लिया है।

    मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार दीपावली और छठ पर्व के दौरान गोरखपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर निगरानी एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। गोरखपुर एवं छपरा स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया (विश्राम स्थल) बनाया गया है, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रकाश की व्यवस्था, उद्घोषणा प्रणाली, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग, कैमरे आदि की सुविधा उपलब्ध है।

    गोरखपुर जंक्शन पर लगभग 2500 वर्गमीटर में पांच होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां लगभग 2000 यात्रियों को बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था है। इन होल्डिंग एरिया में उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग, हेल्प डेस्क, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पीने के लिए शुद्ध पानी, उद्घोषणा प्रणाली, सिटिंग एरिया, सीसी कैमरे आदि की व्यवस्था की गई है।

    रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्म, सीढ़ियों, पैदल उपरिगामी पुल (एफओबी) पर संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्टेशनों पर सीसी कैमरों के माध्यम से सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) यात्री प्रतीक्षालय एवं प्लेटफार्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

    रेलवे सुरक्षा बल द्वारा स्टेशनों पर लाउडहेलर के माध्यम से उद्घोषणा कर यात्रियों को निरंतर जागरूक व सचेत किया जा रहा है। मुख्यालय एवं मंडलों में वार रूम स्थापित कर अधिकारी व कर्मचारी की तैनाती कर 24 घंटे निगरानी की जा रही है। यात्रियों को प्लेटफार्म पर रोप के माध्यम से कतारबद्ध कराकर अनारक्षित कोचों में बैठाया जा रहा है। सभी प्रवेश द्वारों पर आरपीएफ जवानों की तैनाती की गई है, इसके लिए गोरखपुर एवं अन्य प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती की गई है।