गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आज से बंद हो जाएगी प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग, अधिकारियों ने बताई यह वजह

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। त्योहारों में 19 से 31 अक्टूबर तक गोरखपुर, लखनऊ, बस्ती, छपरा, सिवान और बनारस समेत पूर्वोत्तर रेलवे के कुल छह रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकट की बिक्री नहीं होगी। एक नवंबर से प्लेटफार्म टिकट की बुकिंग सामान्य हो जाएगी। रेलवे प्रशासन ने प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्लेटफार्म टिकट की बिक्री बंद का निर्णय लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार सिंह के अनुसार दीपावली और छठ पर्व के दौरान गोरखपुर समेत प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर निगरानी एवं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गए हैं। गोरखपुर एवं छपरा स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया (विश्राम स्थल) बनाया गया है, जिसमें बैठने की पर्याप्त व्यवस्था के साथ प्रकाश की व्यवस्था, उद्घोषणा प्रणाली, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, मोबाइल चार्जिंग, कैमरे आदि की सुविधा उपलब्ध है।

गोरखपुर जंक्शन पर लगभग 2500 वर्गमीटर में पांच होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं, जहां लगभग 2000 यात्रियों को बैठने की अतिरिक्त व्यवस्था है। इन होल्डिंग एरिया में उत्कृष्ट प्रकाश व्यवस्था, मोबाइल चार्जिंग, हेल्प डेस्क, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, पीने के लिए शुद्ध पानी, उद्घोषणा प्रणाली, सिटिंग एरिया, सीसी कैमरे आदि की व्यवस्था की गई है।

रेलवे स्टेशनों, प्लेटफार्म, सीढ़ियों, पैदल उपरिगामी पुल (एफओबी) पर संयुक्त रूप से रेलवे सुरक्षा बल एवं राजकीय रेलवे पुलिस के जवानों की अतिरिक्त तैनाती कर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। स्टेशनों पर सीसी कैमरों के माध्यम से सर्कुलेटिंग एरिया (स्टेशन परिसर) यात्री प्रतीक्षालय एवं प्लेटफार्म पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।