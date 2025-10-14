बहन की शादी के लिए भाई ने रची साजिश, देसी शराब की दुकान से 1.15 लाख की लूट की दे दी सूचना; फिर...
सहजनवा में एक सेल्समैन ने अपनी बहन की शादी के लिए पैसे जुटाने के लिए शराब की दुकान में लूट की झूठी खबर दी। उसने पुलिस को बताया कि 1.15 लाख रुपये लूटे गए हैं, लेकिन जांच में कहानी झूठी निकली। पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है।
जागरण संवाददाता, सहजनवा। चड़राव स्थित देसी शराब की दुकान पर तैनात सेल्समैन ने रविवार की रात लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को उलझा दिया। उसने 112 नंबर पर फोन कर 1.15 लाख रुपये लूटने की बात कही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो मामला फर्जी निकला। बाद में सेल्समैन ने खुद ही 85 हजार रुपये पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने आरोपित रविंद्र नाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।
चड़राव में स्थित देसी शराब की दुकान के मालिक गोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दुकान पर बतौर सेल्समैन संतकबीरनगर जिले के महुली थाना के मोलनापुर निवासी रविंद्र नाथ को अप्रैल माह से तैनात किया गया था। रविवार की रात करीब 12 बजे रविंद्र ने डायल 112 नंबर पर फोन कर बताया कि दुकान पर बिक्री के 1.15 लाख रुपये असलहा सटाकर दो बदमाश लूट ले गए।
सूचना मिलते ही पीआरवी और सहजनवा पुलिस हरकत में आ गई और मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। पूछताछ में रविंद्र की बातें संदिग्ध लगीं। जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने झूठी सूचना देने की बात कहीं और बिक्री के 85 हजार रुपये भी पुलिस को सौंप दिए। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि आरोपित के विरुद्ध झूठी सूचना देने और साजिश रचने के आरोप में केस दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।
बहन की शादी के लिए रची लूट की कहानी
पुलिस की पूछताछ में सेल्समैन रविंद्र नाथ ने बताया कि उसके कंधे पर परिवार की बड़ी जिम्मेदारी है। बहन की शादी के लिए धन की जरूरत है, जिसके लिए वह सेल्समैन के रूप में काम करने लगा। इसके बाद भी रुपये की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, इकट्ठा रूपये पाने के लालच में लूट की झूठी कहानी गढ़ दी लेकिन सफल नहीं हो पाया। अब बहन की शादी से पहले जेल जाना पड़ रहा है।
