बहन की शादी के लिए भाई ने रची साजिश, देसी शराब की दुकान से 1.15 लाख की लूट की दे दी सूचना; फिर...

जागरण संवाददाता, सहजनवा। चड़राव स्थित देसी शराब की दुकान पर तैनात सेल्समैन ने रविवार की रात लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को उलझा दिया। उसने 112 नंबर पर फोन कर 1.15 लाख रुपये लूटने की बात कही थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो मामला फर्जी निकला। बाद में सेल्समैन ने खुद ही 85 हजार रुपये पुलिस को सौंप दिए। पुलिस ने आरोपित रविंद्र नाथ के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

चड़राव में स्थित देसी शराब की दुकान के मालिक गोला थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। दुकान पर बतौर सेल्समैन संतकबीरनगर जिले के महुली थाना के मोलनापुर निवासी रविंद्र नाथ को अप्रैल माह से तैनात किया गया था। रविवार की रात करीब 12 बजे रविंद्र ने डायल 112 नंबर पर फोन कर बताया कि दुकान पर बिक्री के 1.15 लाख रुपये असलहा सटाकर दो बदमाश लूट ले गए।