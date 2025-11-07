फर्जी फर्म के नाम पर खुले खाते बने ठगी का जरिया, ‘टीम ऑफ ट्यूटर्स’ के नाम पर चल रहा था साइबर नेटवर्क

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। साइबर गिरोह के नेटवर्क की तह में पहुंची जांच में पता चला कि ‘टीम आफ ट्यूटर्स’ नामक फर्जी कंपनी इस ठगी के पूरे खेल की ढाल बनी हुई थी।इस कंपनी के नाम पर कई बैंक खातों की श्रृंखला खोली गई थी, जो दिखने में पूरी तरह वैध लगते थे, लेकिन वास्तव में ये ठगी की रकम को इधर-उधर घुमाने के लिए बनाए गए मनी राउटिंग चैनल थे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साइबर थाना पुलिस की जांच में सामने आया है कि इस फर्जी कंपनी का कोई वास्तविक व्यवसाय नहीं था।न तो उसका कार्यालय मौजूद था, न जीएसटी पंजीकरण, न ही कोई वास्तविक ग्राहक।इसके बावजूद कंपनी के नाम पर खोले गए खातों में लाखों रुपये का लेन-देन नियमित रूप से होता था, जिससे बैंक अधिकारियों को भी यह एक सक्रिय संस्था का खाता प्रतीत होता था।गिरोह के सरगना शैलेश चौधरी और उसके साथियों ने डमी कर्मचारी बनाकर पते और पहचान के दस्तावेज तैयार किए,जो बैंक खाते खोलने के लिए पर्याप्त थे।इन खातों में विभिन्न राज्यों से ठगे गए रुपये को जमा कराया जाता था।

पुलिस को बरामद दस्तावेजों में ऐसे दर्जनों खातों के आवेदन पत्र, पैन कार्ड, और फर्जी कंपनी के लेटरहेड मिले हैं,जो इस नेटवर्क के संगठित ढांचे की पुष्टि करते हैं।हर खाते के साथ एक यूपीआई हैंडल और डिजिटल वालेट एड्रेस जुड़ा हुआ था, जिससे लेन-देन को पहचान पाना लगभग असंभव बना दिया गया था।

इन खातों का इस्तेमाल केवल एक या दो लेन-देन के लिए किया जाता था।जैसे ही ठगी की रकम खाते में आती,गिरोह के सदस्य तुरंत एटीएम से नकद निकाल लेते या उसे डिजिटल करेंसी में बदलकर आगे भेज देते।बाद में वही खाता या तो बंद कर दिया जाता था या निष्क्रिय छोड़ दिया जाता था, ताकि पुलिस के लिए जांच का सिरा और जटिल हो जाए।