फेसबुक पर बनी दोस्त ने निवेश का दिया झांसा, युवक को लगाया 11.15 लाख का चूना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंटरनेट मीडिया के जरिये ठगी का एक नया मामला सामने आया है। कैंट क्षेत्र के सिंघड़िया सरवन नगर निवासी प्राइवेटकर्मी राजेश कुमार सिंह से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद साइबर ठगों ने निवेश के नाम पर 11.15 लाख रुपये हड़प लिए। ठगी का एहसास होने पर पीड़ित ने साइबर थाना में मुकदमा दर्ज कराया है।

सामान्य बातचीत के कुछ दिन बाद उसने कहा कि वह एशियन मार्केट सिक्यूरिटास प्राइवेट लिमिटेड (एएमएसपीएल) नामक कंपनी में निवेश कर रोजाना 15 से 20 प्रतिशत तक मुनाफा कमा रही है। उसने राजेश को भरोसा दिलाने के लिए अपने मुनाफे के स्क्रीनशाट भी भेजने शुरू कर दिए।



कुछ दिन बाद उसने राजेश को अपने निवेश सलाहकार नितीश झा से बात करने की सलाह दी। नितीश ने सेबी की वेबसाइट का एक लिंक भेजकर कंपनी के पंजीकरण की पुष्टि करने को कहा। लिंक सही लगने पर राजेश ने उस पर विश्वास कर लिया और कंपनी की वेबसाइट पर आनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया। इसके बाद उन्हें एक वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया, जिसमें कई सदस्य रोजाना निवेश और मुनाफे के फर्जी स्क्रीनशाट साझा करते थे।



राजेश ने झांसे में आकर छह जुलाई से 18 जुलाई 2025 के बीच कुल 11.15 लाख रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने बाद में सब्या इंफ्रा एंड लाजिस्टिक्स नामक कंपनी के आइपीओ में निवेश का लालच दिया और डैशबोर्ड पर 58 लाख रुपये का फर्जी शेयर अलाटमेंट दिखाया।