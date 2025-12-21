मोबाइल फोन, विटामिन ए की कमी व गंदगी के कारण बढ़ रहे आंखों के रोग

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ व संगम सुपरस्पेशियलिटी आई हास्पिटल के डा. वाई सिंह ने कहा कि नेत्र रोग बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका डिजिटल स्क्रीन के ज्यादा इस्तेमाल की है। मोबाइल फोन, लैपटाप, डेस्कटाप, टेबलेट आदि का बिना पलक झपकाए उपयोग आंखों को खराब कर रहा है।

इसके अलावा भोजन में विटामिन ए की कमी, गंदगी, मधुमेह, उच्च रक्तचाप आदि भी आंख के रोग बढ़ा रहे हैं। आंखों की नियमित जांच बेहद जरूरी है। इसमें आप्टोमेट्रिस्ट का बड़ा योगदान है। समय से आंख के रोग की जानकारी हो जाए तो उपचार आसान है।

डा. वाई सिंह शनिवार को होटल कोर्टयार्ड मैरियट में आप्टोमेट्री वेलफेयर सोसाइटी उत्तर प्रदेश की ओर से आयोजित आप्टोमेट्री संगम 2.0 में अपने विचार रख रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेत्र सर्जन डा. अनिल श्रीवास्तव ने की। सम्मेलन में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए आप्टोमेट्रिस्ट, नेत्र विशेषज्ञ, शिक्षाविद, शोधकर्ता एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आंखों की देखभाल की आधुनिक तकनीकों, नवीन शोध, क्लिनिकल प्रैक्टिस, शिक्षा एवं भविष्य की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई।