गोरखपुर में शादी तोड़ने पर छात्रा को ब्लैकमेल कर रहा पूर्व मंगेतर,  थाने में दर्ज कराया मुकदमा

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। कई लड़कियों से मंगेतर की दोस्ती होने की जानकारी मिलने पर छात्रा ने रिश्ता तोड़ लिया। जम्मू में रहने वाला देवरिया जिले का आरोपित अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इंटरनेट मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर प्रसारित कर दिया। आइटी एक्ट का मुकदमा दर्ज कर एम्स थाना पुलिस आरोपित की तलाश कर रही है।

देवरिया जिले की रहने वाली युवती ने तहरीर में लिखा है पिछले तीन वर्षों से किराए के मकान में रहकर पढ़ाई कर रही है। कुछ महीने पहले उसकी शादी सलेमपुर, देवरिया के एक युवक से तय हुई थी, जो अपने परिवार के साथ जम्मू के अखनूर में रहता है।

दोनों के बीच बातचीत होती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद पता चला कि युवक की छह अन्य लड़कियों से दोस्ती है। छानबीन में इसकी पुष्टि हुई तो उसने रिश्ता तोड़ लिया। शादी से इनकार करने पर आरोपित बदनाम करने की धमकी देने लगा।