गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस से जाइए बरात, शुरू हो गई बुकिंग; 12 घंटे के लिए चुकानी होगी यह रकम

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी में बरात जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग शुरू हो गई है। नौ नवंबर तक 21 लोगों ने बुकिंग कराई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति कार्यपालक अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया इलेक्ट्रिक बस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। महेसरा स्थित चार्जिंग प्वाइंट से दूरी निर्धारित करके बसें बुक की जा रही हैं। जाने और आने की कुल दूरी 100 किमी निर्धारित है।

शहर के विभिन्न रूट पर कुल 27 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाता है। परिवहन निदेशालय की पहल पर शादी- विवाह, पार्टी, स्कूल पिकनिक इत्यादि के लिए बसों की बुकिंग शुरू की गई है। आठ घंटे का किराया सात हजार और 12 घंटे के लिए 10 हजार किराया तय किया गया है।