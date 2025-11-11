गोरखपुर में इलेक्ट्रिक बस से जाइए बरात, शुरू हो गई बुकिंग; 12 घंटे के लिए चुकानी होगी यह रकम
गोरखपुर में बारात ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक बस की बुकिंग शुरू हो गई है। शहर में प्रदूषण कम करने और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह पहल की गई है। 12 घंटे के लिए बस बुक करने पर एक निश्चित रकम चुकानी होगी। इलेक्ट्रिक बस से यात्रा करने से पर्यावरण को लाभ होगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी में बरात जाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की बुकिंग शुरू हो गई है। नौ नवंबर तक 21 लोगों ने बुकिंग कराई है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं इलेक्ट्रिक बस संचालन समिति कार्यपालक अधिकारी लव कुमार सिंह ने बताया इलेक्ट्रिक बस को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। महेसरा स्थित चार्जिंग प्वाइंट से दूरी निर्धारित करके बसें बुक की जा रही हैं। जाने और आने की कुल दूरी 100 किमी निर्धारित है।
शहर के विभिन्न रूट पर कुल 27 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाता है। परिवहन निदेशालय की पहल पर शादी- विवाह, पार्टी, स्कूल पिकनिक इत्यादि के लिए बसों की बुकिंग शुरू की गई है। आठ घंटे का किराया सात हजार और 12 घंटे के लिए 10 हजार किराया तय किया गया है।
बुकिंग के दौरान पांच प्रतिशत जीएसटी का अलग से भुगतान करना होगा। रविवार को विशेष सुविधा के तहत आठ घंटे की बुकिंग 5500 रुपये और 12 घंटे के लिए आठ हजार में की जाएगी। जीएसटी की दर पांच प्रतिशत ही रहेगी। परिवहन से जुड़े लोगों ने बताया कि जल्द ही नई 75 बसें भी आ जाएंगी। इससे आवागमन की सुविधा बढ़ जाएगी।
