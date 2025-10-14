CM का पुराना वीडियो एडिट कर सोशल मीडिया पर कर दिया था पोस्ट, विरोध करने पर किया था हमला; गिरफ्तार

संवाद सूत्र भटहट। गुलरिहा पुलिस ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर माहौल बिगाड़ने और विरोध जताने पर जानलेवा हमला करने के आरोप में तीन वयस्कों को गिरफ्तार कर जेल और एक बाल अपचारी को किशोर न्यायालय में पेश कर सुधार गृह भेज दिया। मामला गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल हरपुर का है।

12 अक्टूबर को गुलरिहा थाना क्षेत्र के जंगल हरपुर निवासी अनुज कुमार ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि जंगल हरपुर के कुछ युवक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुराने वीडियो के साथ छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक बातें पोस्ट किया था। आरोपियों ने आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने को लेकर विरोध जताने पर उन्हें और उनके दोस्त प्रदीप को पहले फोन पर गाली दी। इसके बाद रास्ते में रोककर बांका, तलवार, छुरी और हॉकी से जान से मारने की नीयत से हमला किया।

अनुज कुमार और उनके दोस्त किसी तरह अपनी जान बचाई। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए, जिसके बाद हमलावर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने 14 अक्टूबर को दोपहर में फुलवरिया रोड नहर पुलिया के पास से आरोपियों को गिरफ्तार किया।

गिरफ्तार किए गए आरोपितों में शमशेर आलम (21), आफताब (20) और शहबान (24) निवासी जंगल हरपुर, थाना गुलरिहा के निवासी हैं। एक बाल अपचारी को भी पुलिस ने पकड़ा है। जिसे किशोर न्यायालय में पेश करने के पश्चात सुधार गृह भेज दिया।