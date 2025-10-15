त्योहार में 1.20 लाख लड़ियों से जगमग होगी सड़कें व छठ घाट, समय से सभी काम पूरा करने के दिए निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम दीपावली और छठ में शहर की सड़कों और छठ घाटों को रोशनी से जगमग कर देगा। 1.20 लाख बिजली की लड़ियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा 700 फ्लड लाइट, 3500 ट्यूबलाइटें लगाई जाएंगी। निगम की कोशिश है कि गोरखनाथ मंदिर मार्ग, असुरन -मेडिकल रोड, गोलघर इलाका, मोहद्दीपुर-नौसढ़ समेत शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर कहीं भी अंधेरा न रहे। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने पथ प्रकाश विभाग की बैठक के दौरान जल्द से जल्द लाइटों को लगवाने के निर्देश दिए।

त्योहार के मद्देनजर नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दीपावली और छठ के मौके पर शहर की सड़कों और छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई। मंगलवार को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने पथ प्रकाश विभाग के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और लाइनमैन के साथ समीक्षा बैठक की।

इस दौरान उन्होंने शहर में लगे 60 हजार स्ट्रीट लाइटों के बारे में जानकारी ली। शहर के कुछ इलाकों में स्विच नहीं लगे होने की वजह से दिन में भी लाइटों के जलते रहने की जानकारी के बाद उन्होंने तत्काल उन स्थानों पर स्विच लगाने और उन्हें नगर निगम में बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ने के निर्देश दिए।