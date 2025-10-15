त्योहार में 1.20 लाख लड़ियों से जगमग होगी सड़कें व छठ घाट, समय से सभी काम पूरा करने के दिए निर्देश
त्योहारों के मद्देनज़र, सड़कों और छठ घाटों को 1.20 लाख लड़ियों से जगमगाने की योजना है। अधिकारियों को समय पर सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। छठ घाटों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नगर निगम दीपावली और छठ में शहर की सड़कों और छठ घाटों को रोशनी से जगमग कर देगा। 1.20 लाख बिजली की लड़ियां लगाई जाएंगी। इसके अलावा 700 फ्लड लाइट, 3500 ट्यूबलाइटें लगाई जाएंगी।
निगम की कोशिश है कि गोरखनाथ मंदिर मार्ग, असुरन -मेडिकल रोड, गोलघर इलाका, मोहद्दीपुर-नौसढ़ समेत शहर के सभी प्रमुख सड़कों पर कहीं भी अंधेरा न रहे। अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने पथ प्रकाश विभाग की बैठक के दौरान जल्द से जल्द लाइटों को लगवाने के निर्देश दिए।
त्योहार के मद्देनजर नगर निगम ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। दीपावली और छठ के मौके पर शहर की सड़कों और छठ घाटों पर पर्याप्त रोशनी उपलब्ध कराने की रणनीति बनाई गई। मंगलवार को अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने पथ प्रकाश विभाग के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, सुपरवाइजर और लाइनमैन के साथ समीक्षा बैठक की।
इस दौरान उन्होंने शहर में लगे 60 हजार स्ट्रीट लाइटों के बारे में जानकारी ली। शहर के कुछ इलाकों में स्विच नहीं लगे होने की वजह से दिन में भी लाइटों के जलते रहने की जानकारी के बाद उन्होंने तत्काल उन स्थानों पर स्विच लगाने और उन्हें नगर निगम में बनाए गए कंट्रोल रूम से जोड़ने के निर्देश दिए।
इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपावली के पहले हर हाल में गोरखनाथ मंदिर समेत शहर के प्रमुख सभी मार्गों पर झालर लगा दिए जाएं। इसके अलावा विसर्जन घाट और छठ घाट पर फ्लड लाइट, ट्यूबलाइट लगाने का काम भी समय से पूरा कर लें। साथ ही उन्होंने प्रमुख चौराहों को सुंदरीकरण करने वाले फर्मों को भी चौराहों पर झालर लगवाने के निर्देश दिए।
