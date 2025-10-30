यूपी में डुप्लीकेट वोटरों पर लगेगी लगाम, SIR से वोटर लिस्ट होगी साफ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मतदाता सूची को त्रुटिरहित और पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआइआर) अभियान एक बड़ा कदम साबित होगा। चुनाव आयोग द्वारा संचालित यह अभियान न केवल नए मतदाताओं के पंजीकरण का अवसर देगा, बल्कि पुराने रिकार्ड का डिजिटल सत्यापन कर मतदाता सूची से डुप्लीकेट वोटरों की लंबे समस्या से चली आ रही समस्या को भी समाप्त करेगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस अभियान का सबसे अहम पहलू यह है कि अब हर मतदाता का विवरण आल-इंडिया डेटाबेस से मिलान किया जाएगा। यानी, यदि किसी व्यक्ति का नाम वर्ष 2003-04 में किसी अन्य राज्य या विधानसभा क्षेत्र में दर्ज था, और बाद में 2025 में किसी अन्य स्थान पर उसका नाम जुड़ा है, तो सिस्टम इसे पकड़ लेगा। इस आधार पर बूथ लेवल आफिसर (बीएलओ) संबंधित व्यक्ति का सत्यापन करेंगे।



अब तक एक बड़ी चुनौती यह रही है कि विभिन्न राज्यों या विधानसभा क्षेत्रों में स्थानांतरण के बाद भी कई मतदाताओं के नाम पुराने क्षेत्रों की सूची में बने रहते थे। इससे एक ही व्यक्ति का नाम दो या अधिक स्थानों पर दर्ज हो जाता था। समय-समय पर आयोग विशेष साफ्टवेयर के जरिए ऐसे लोगों की सूची तैयार कर संबंधित जिलों को सत्यापन के लिए भेजता तो था पर, यह कसरत बहुत कारगर नहीं साबित होती थी। लेकिन, एसआइआर के तहत अब इस समस्या का ठोस समाधान हो जाने की पूरी संभावना है। आयोग ने बीएलओ को विशेष तकनीकी एक्सेस दिया है, जिससे वे मतदाता के नाम, जन्मतिथि और आधार संख्या के आधार पर पूरे देश के डेटाबेस से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।