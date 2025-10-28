गोरखपुर में महिला और अधेड़ का शव मिलने से हड़कंप, दुर्गंध आने से ग्रामीणों ने पुलिस को दी सूचना

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। जिले में मंगलवार को तीन शव मिलने से हड़कंप मच गया। पिपराइच और गीडा थाना क्षेत्र में दो अधेड़ का शव कमरे के अंदर पड़ा मिला। दुर्गंध उठने पर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना। वहीं, झंगहा में गोर्रा नदी किनारे महिला का शव मिला। शरीर पर रस्सी और हड़िया बंधा हुआ था। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई। तीनों शव को थानों की पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पर्दाफाश हो सकेगा।

पिपराइच के गौरा में उस समय सनसनी फैल गई, जब दो दिन बाद रामपुलिस प्रसाद का शव घर के अंदर बिस्तर पर पड़ा मिला। रामपुलिस गांव में ठेला लगाकर अंडा और मटर बेचते थे। परिवार में पत्नी और दो बेटे है। छठ पर्व में पत्नी छोटे बेटे के साथ मायके गई थी। रामपुलिस को अंतिम बार रविवार की रात काली मंदिर पर हो रहे कीर्तन में देखा गया था।

मंगलवार को पत्नी व बेटा लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद था। काफी प्रयास के बाद दरवाजा खोला गया तो रामपुलिस का शव बिस्तर पर पड़ा मिला। उसके मुंह और कान से खून निकल रहा था, जबकि पैर पर चोट के निशान भी थे।

सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच की। स्वजन ने हत्या की आशंका जताई। सीओ चौरी चौरा अनुराग सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया किसी बाहरी हमले के निशान नहीं मिले हैं। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से ही मौत का कारण स्पष्ट होगा।



गीडा थाना के जैतपुर में बंद कमरे से भगवानपुर निवासी 55 वर्षीय गजानंद जायसवाल शव मिला। गजानंद की पत्नी और बच्चे आठ वर्ष पहले छोड़कर चले गए थे। जैतपुर में घर बनाकर अकेले रहते थे और फेरी लगाकर नमकीन व बिस्किट बेचकर गुजारा करते थे। मंगलवार को घर से दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों स्वजन व पुलिस को सूचना दी।

मौके पर भगवानपुर से पहुंचे भाई ने किसी तरह से शटर खोला तो बिस्तर पर गजानंद का क्षत-विक्षत शव मिला। शव पूरी तरह से सड़ चुका था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी अश्वनी पांडेय ने बताया कि शव की स्थिति देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि मृत्यु को लगभग एक सप्ताह हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत का कारण पता चलेगा।



तीसरी घटना झंगहा थाना के बड़हरा गांव के पास की है, जहां मंगलवार दोपहर ग्रामीणों की सूचना पर गोर्रा नदी से करीब 40 वर्षीय महिला का शव बरामद हुआ। शव से दुर्गंध आ रही थी।