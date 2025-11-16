डीएम ने लापरवाही पर XEN विद्युत और नलकूप को लगाई फटकार, राजस्व निरीक्षक के चैनमैन को कार्यालय से संबद्ध करने के निर्देश

जागरण संवाददाता, बांसगांव। संपूर्ण समाधान दिवस शनिवार को बांसगांव तहसील में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी दीपक मीणा ने किया। समाधान दिवस के दौरान जहां फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, वहीं डीएम ने कई विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी भी जताई। कार्य में शिथिलता बरतने पर एक्सईएन विद्युत व नलकूप को फटकार लगाई। वहीं राजस्व निरीक्षक के चैनमैन को कार्यालय से संबद्ध करने का निर्देश एसडीएम को दिया। इस दौरान कुल 136 मामले आए, जिसमें सिर्फ छह मामले का निस्तारण हो सका।

डीएम ने ग्राम बहीडाड़ी निवासी गया प्रसाद द्वारा एक राजस्व निरीक्षक के चैनमैन की शिकायत की। इसपर तत्काल कार्रवाई करते हुए एसडीएम को उसे कार्यालय से संबद्ध करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में फर्जीवाड़े के कई गंभीर आरोप भी समाधान दिवस में सामने आए। ग्राम बगही निवासी उमेश पांडेय ने बताया कि बगही और हटवार में एक ही आवास की जीओ-टैगिंग फोटो लगाकर बिना निर्माण कराए तीन लोगों ने भुगतान ले लिया। इसी तरह हटवार निवासी गायत्री देवी के नाम स्वीकृत धनराशि को फर्जी तरीके से बगही की दूसरी गायत्री देवी के नाम भुगतान करा दिया गया।

दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा इन शिकायतों पर जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को जांच सौंपते हुए स्पष्ट किया कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। पीडी ने बताया कि मामले की जांच जिला स्तरीय टीम से कराई जाएगी। ग्राम भैरोपुर के महीपाल सिंह ने शिकायत की कि कल्यानपुर निवासी नरसिंह पाल ने आवास की धनराशि का भुगतान लेकर भी निर्माण नहीं कराया। उन्होंने यह भी कहा कि गेरुआ बाबू गांव में पोखरी संख्या 234 को पाटकर अवैध कब्जा कर लिया गया है। हर्जाना और बेदखली आदेश के बाद भी स्थिति जस की तस बनी है।

ग्राम प्रधान लालचंद ने गाटा संख्या 224 के खलिहान से अवैध कब्जा हटाने की मांग की।

बांसगांव निवासी अधिवक्ता सुरेश सिंह ने शिकायत की कि ग्रामसभा गोछरन के बरडीहा में नवनिर्मित राजकीय नलकूप को करीब एक वर्ष से बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया है, जबकि कनेक्शन के लिए नलकूप विभाग विद्युत विभाग को लगभग 9.50 लाख रुपये का भुगतान कर चुका है।



इस पर डीएम ने एक्सईएन विद्युत व नलकूप दोनों को फटकार लगाते हुए आपूर्ति शीघ्र सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। इस दौरान एसएसपी राजकरण नैय्यर, एसडीएम प्रदीप कुमार सिंह, सीओ अनुज कुमार सिंह, तहसीलदार सुशील कुमार भारती, नायब तहसीलदार जीवेन्द्र कुमार तिवारी, एसएचओ जितेंद्र कुमार सिंह, एडीओ पंचायत अजय कुमार सिंह, पूर्ति निरीक्षक अरुण सिंह आदि मौजूद रहे।

खजनी में पहुंचे 28 फरियादी, निस्तारण शून्य खजनी तहसील में समाधान दिवस में 28 फरियादी पहुंचे। भूमि विवादों से जुड़े अधिकतर मामलों में लेखपालों की हड़ताल के चलते एक भी प्रकरण का निस्तारण मौके पर नहीं हो सका। एसडीएम राजेश प्रताप सिंह ने सभी प्रकरणों में पारदर्शी जांच कर 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया।

कैंपियरगंज में 52 मामलों में सिर्फ दो का निस्तारण कैंपियरगंज तहसील में आयोजित समाधान दिवस में कुल 52 मामले आए, जिनमें से सिर्फ दो का ही निस्तारण किया जा सका। ज्यादातर मामले राजस्व और राशन कार्ड से संबंधित पाए गए। एसडीएम सिद्धार्थ पाठक ने शेष मामलों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेज दिया।

चौरी चौरा में 50 मामले आए, छह हुए निस्तारित चौरी चौरा में समाधान दिवस की अध्यक्षता तहसीलदार सत्य प्रकाश गुप्ता और सीओ मनीष कुमार शर्मा ने की। कुल 50 प्रकरणों में छह का निस्तारण मौके पर हुआ। बाल खुर्द पहाड़पुर के ग्रामीणों ने खड़ंजा बाधित किए जाने की शिकायत की, जबकि राजधानी निवासी सतीश ने भूमि से अवैध कब्जा हटाने की मांग की।

सहजनवा में 79 मामलों में छह का निस्तारण सहजनवा तहसील में समाधान दिवस की अध्यक्षता एडीएम वित्त एवं राजस्व विनीत कुमार सिंह ने की। कुल 79 प्रकरणों में से छह का निस्तारण मौके पर हुआ। राजस्व से जुड़े 64 मामले होने के कारण टीम गठित कर जांच सौंपी गई, वहीं पुलिस मामलों में जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया।