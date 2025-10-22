यूट्यूब देखकर बना रहा था बैलून गन, जला ली आंख, रोशनी हो गई गायब

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। यूट्यूब पर वीडियो देखकर बैलून गन बनाने के प्रयास में एक 16 वर्षीय किशोर ने अपनी दायीं आंख जला ली है। बीआरडी मेडिकल कालेज के नेत्र रोग विभाग के ओपीडी में सोमवार को उसे लेकर स्वजन पहुंचे।

जांच के बाद पता चला कि कार्निया जल गई है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ व प्राचार्य डा. रामकुमार जायसवाल ने बताया कि अभी उपचार शुरू कर दिया गया है। उसका कार्निया ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा।

मेडिकल कालेज के पास का रहने वाले किशोर ने यूट्यूब पर बैलून गन बनाने का वीडियो देखा। वह बाजार से कार्बाइड खरीदकर लाया और उसे एक प्लास्टिक के बोतल में डालकर बैलून गन बनाने लगा। उसमें पानी भी मिलाया। आवाज नहीं आई तो उसे झांककर देखने लगा, इस दौरान आग निकली और किशोर की दायीं आंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।



