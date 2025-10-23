Language
    UP के इस शहर में दीपावली पर 41 लाख यूनिट बिजली की खपत, आम दिनों का आंकड़ा जानकर होगी हैरानी

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:15 AM (IST)

    दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश के एक शहर में पहले से ही सभी व्यवस्थाएँ कर ली गई थीं। अभियंताओं और कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से काम किया। दीपावली के दिन शहर में 41 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई, जो सामान्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक है।

    ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगहों पर गड़बड़ी के कारण आपूर्ति में आता रहा व्यवधान

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर बिजली की खपत सामान्य दिनों की तुलना में दो लाख यूनिट से ज्यादा रही। बिजली निगम में पहले की गई तैयारी का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिला। महानगर में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रही।

    कुछ इलाकों में अगलगी के कारण थोड़ी देर के लिए बिजली आपूर्ति रोकी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों को छोड़कर आपूर्ति होती रही। दीपावली पर निर्बाध बिजली मिलने पर लोगों ने अभियंताओं व कर्मचारियों की तारीफ की।

    पारेषण से मिले आंकड़े के अनुसार जिले में 20 अक्टूबर को दीपावली पर 41 लाख 92 हजार 235 यूनिट बिजली की खपत हुई। बिजली निगम ने अतिरिक्त खपत को देखते हुए पहले ही बिजली की व्यवस्था कर ली थी। बिजली की मांग बढ़ने के कारण पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने की आशंका को देखते हुए हर जगह अभियंताओं को सतर्क किया गया था।

    इसका परिणाम यह रहा कि निर्बाध आपूर्ति के बाद भी कहीं कोई ट्रांसफार्मर ओवरलोड नहीं हुआ। मौसम में ठंड का भी बिजली निगम को फायदा मिला। ज्यादातर घरों में एसी बंद होने से मांग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी।

    21 अक्टूबर को कम हुई मांग

    दीपावली के अगले दिन 21 अक्टूबर को बिजली मांग में काफी कमी आयी। ज्यादातर दुकानें, शिक्षण संस्थान बंद रहने के कारण बिजली की मांग 39 लाख 90 हजार पांच सौ यूनिट तक पहुंच गई। यानी दीपावली की तुलना में दो लाख एक हजार 735 यूनिट बिजली की खपत कम हुई।

    दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पहले ही सभी व्यवस्था पूरी कर ली गई थी। अभियंताओं व कर्मचारियों ने सक्रिय रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया।

    -आशुतोष श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता