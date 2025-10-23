UP के इस शहर में दीपावली पर 41 लाख यूनिट बिजली की खपत, आम दिनों का आंकड़ा जानकर होगी हैरानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली पर बिजली की खपत सामान्य दिनों की तुलना में दो लाख यूनिट से ज्यादा रही। बिजली निगम में पहले की गई तैयारी का पूरा फायदा उपभोक्ताओं को मिला। महानगर में निर्बाध बिजली आपूर्ति होती रही।

कुछ इलाकों में अगलगी के कारण थोड़ी देर के लिए बिजली आपूर्ति रोकी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ स्थानों को छोड़कर आपूर्ति होती रही। दीपावली पर निर्बाध बिजली मिलने पर लोगों ने अभियंताओं व कर्मचारियों की तारीफ की।

पारेषण से मिले आंकड़े के अनुसार जिले में 20 अक्टूबर को दीपावली पर 41 लाख 92 हजार 235 यूनिट बिजली की खपत हुई। बिजली निगम ने अतिरिक्त खपत को देखते हुए पहले ही बिजली की व्यवस्था कर ली थी। बिजली की मांग बढ़ने के कारण पावर ट्रांसफार्मरों पर लोड बढ़ने की आशंका को देखते हुए हर जगह अभियंताओं को सतर्क किया गया था।