    UP के एक ही शहर में दीपावली पर आतिशबाजी से झुलसकर 14 लोग अस्पताल पहुंचे, इमरजेंसी में भी उमड़ी भीड़

    By Akhilesh Dwivedi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 22 Oct 2025 07:09 PM (IST)

    दीपावली के अवसर पर संतकबीर नगर के जिला अस्पताल में घायलों की भारी भीड़ देखी गई। पटाखों से झुलसे और सड़क दुर्घटनाओं में घायल हुए कुल 113 मरीजों का इलाज किया गया, जिनमें से 55 गंभीर रोगियों को गोरखपुर रेफर किया गया। आतिशबाजी में झुलसने वाले 14 लोग थे, जिनमें से अधिकांश अनार बम के कारण घायल हुए थे। अस्पताल प्रशासन ने बर्न यूनिट तैयार रखी थी और स्टाफ मुस्तैद था।

    जागरण संवाददाता, संतकबीर नगर। दीपावली के पर्व पर जहां लोग रोशनी और उल्लास के साथ त्योहार मना रहे थे, वहीं जिला अस्पताल की इमरजेंसी में घायल रोगियों की भीड़ लगी रही। यह स्थिति चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए एक चुनौती बन गई।

    रविवार की देर शाम से लेकर मंगलवार की रात तक अस्पताल की इमरजेंसी कक्ष रोगियों से भरी रही। पटाखों से झुलसने, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य बीमारियों से पीड़ित कुल 113 रोगियों का उपचार जिला अस्पताल में किया गया। इनमें से 55 गंभीर रोगियों को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कालेज रेफर करना पड़ा।

    दीपावली के दौरान आतिशबाजी में झुलसकर 14 लोग अस्पताल पहुंचे, जबकि 99 लोग विभिन्न सड़क हादसों में घायल हुए। चिकित्सकों ने बताया कि अधिकांश झुलसे रोगी अनार बम फटने से घायल हुए थे। घायलों में बच्चे और वयस्क दोनों शामिल हैं। जिला अस्पताल के चिकित्सक डा. एलसी. यादव ने बताया कि दीपावली से पहले ही अस्पताल में 10 बेड की बर्न यूनिट तैयार कर दी गई थी और स्टाफ को अलर्ट मोड पर रखा गया था।

    अधिकांश झुलसे रोगियों को मौके पर उपचार देकर घर भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल रोगियों को रेफर करना पड़ा। बघौली निवासी सुरेंद्र ने बताया कि उनका भांजा पटाखा जलाते समय अनार बम की चपेट में आकर घायल हो गया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी में पूरा स्टाफ रोगियों की देखभाल में पूरी तरह मुस्तैद रहा।