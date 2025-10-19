Diwali 2025: न्यूक्लियर बम को टक्कर देगा छोटा भीम, आसमान से उतरेगा रंगीन पैराशूट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली के लिए पटाखों का बाजार शनिवार को सज गया। शहर में 12 स्थानों पर पटाखा की दुकानें लगी हैं। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए पटाखा बिक रहे हैं। इस बार दीपावली पर न्यूक्लियर बम को टक्कर देने के लिए छोटा भीम चटाई तैयार है। तो आसमान से उतरने वाला रंगीन पैराशूट लोगों को लुभाएगा। बच्चों का हेलीकाप्टर उड़कर गोले दागेगा तो केन अनार की रोशनी संग सुतली बम अपने आवाज से ताल मिलाएगा। दुकानदारों का कहना है कि अलग- अलग तरह के पटाखे उपलब्ध हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

चंपा देवी पार्क में पटाखा दुकान लगाने वाले मुन्ना सिंह ने बताया कि इस बार कम प्रदूषण वाले पटाखा उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए छुरछुरी, छोटा भीम, न्यूक्लियर बम इत्यादि आए हैं। केन अनार जब जलेगा तो इसका आकर्षण अलग होगा। इसमें तीन से चार रंग बिखरेंगे। 550 रुपये में फुलझड़ी, स्काई शाट बम, 18 आवाज वाले बम लगभग तीन से चार मिनट तक आसमान में फूटेंगे।

पटाखा कारोबारी संजय साहनी ने बताया कि एक हजार दाना की छोटा भीम चटाई भी 10 मिनट से अधिक समय तक चटकेगी। नया सुतली बम लगभग एक किलोमीटर तक सुनाई पड़ेगा। न्यूक्लियर बम और तीन आवाज वाले राकेट भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। पटाखा विक्रेता अमित यादव ने बताया कि गोल्ड बारूद जलने पर सोने सी चमक बिखेरेगा।

दुकानदार खालिद ने बताया कि हेलीकाप्टर बम उड़- उड़कर गोले दागेगा। आसमान में फूटकर पैराशूट वाला पटाखा उतरेगा। इसके लिए पांच से लेकर दो हजार रुपये तक पटाखा गिफ्ट पैक भी उपलब्ध हैं, जिनमें छुरछुरी, सांप, बम, अनार सहित कई तरह के पटाखे रखे गए हैं।