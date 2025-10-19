Language
    Diwali 2025: न्यूक्लियर बम को टक्कर देगा छोटा भीम, आसमान से उतरेगा रंगीन पैराशूट

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 07:54 AM (IST)

    गोरखपुर में दीपावली के लिए पटाखों का बाजार सज गया है। इस बार न्यूक्लियर बम को टक्कर देने के लिए छोटा भीम चटाई और आसमान से उतरने वाला रंगीन पैराशूट आकर्षण का केंद्र हैं। बच्चों के लिए हेलीकॉप्टर से गोले दागने वाले पटाखे और केन अनार के साथ सुतली बम भी उपलब्ध हैं। दुकानदारों का कहना है कि कम प्रदूषण वाले पटाखे भी मौजूद हैं और सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है।

    टाउन हाल में लगे पटाखा बाजार में खरीदारी करते ग्राहक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीपावली के लिए पटाखों का बाजार शनिवार को सज गया। शहर में 12 स्थानों पर पटाखा की दुकानें लगी हैं। यहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए पटाखा बिक रहे हैं। इस बार दीपावली पर न्यूक्लियर बम को टक्कर देने के लिए छोटा भीम चटाई तैयार है। तो आसमान से उतरने वाला रंगीन पैराशूट लोगों को लुभाएगा। बच्चों का हेलीकाप्टर उड़कर गोले दागेगा तो केन अनार की रोशनी संग सुतली बम अपने आवाज से ताल मिलाएगा। दुकानदारों का कहना है कि अलग- अलग तरह के पटाखे उपलब्ध हैं।

    चंपा देवी पार्क में पटाखा दुकान लगाने वाले मुन्ना सिंह ने बताया कि इस बार कम प्रदूषण वाले पटाखा उपलब्ध हैं। बच्चों के लिए छुरछुरी, छोटा भीम, न्यूक्लियर बम इत्यादि आए हैं। केन अनार जब जलेगा तो इसका आकर्षण अलग होगा। इसमें तीन से चार रंग बिखरेंगे। 550 रुपये में फुलझड़ी, स्काई शाट बम, 18 आवाज वाले बम लगभग तीन से चार मिनट तक आसमान में फूटेंगे।

    पटाखा कारोबारी संजय साहनी ने बताया कि एक हजार दाना की छोटा भीम चटाई भी 10 मिनट से अधिक समय तक चटकेगी। नया सुतली बम लगभग एक किलोमीटर तक सुनाई पड़ेगा। न्यूक्लियर बम और तीन आवाज वाले राकेट भी अपना प्रभाव छोड़ेंगे। पटाखा विक्रेता अमित यादव ने बताया कि गोल्ड बारूद जलने पर सोने सी चमक बिखेरेगा।

    दुकानदार खालिद ने बताया कि हेलीकाप्टर बम उड़- उड़कर गोले दागेगा। आसमान में फूटकर पैराशूट वाला पटाखा उतरेगा। इसके लिए पांच से लेकर दो हजार रुपये तक पटाखा गिफ्ट पैक भी उपलब्ध हैं, जिनमें छुरछुरी, सांप, बम, अनार सहित कई तरह के पटाखे रखे गए हैं।

    दुकानदारों का कहना है कि रविवार से पटाखा बाजार पूरी तरह से जोर पकड़ लेगा। दुकानदारों ने दावा किया है कि प्रशासन की ओर से जारी सुरक्षा मानक का पालन किया जा रहा है।