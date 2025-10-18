Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Dhanteras 2025: धनतेरस पर आज होगी धनवर्षा, स्वागत को बाजार तैयार

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 09:27 AM (IST)

    गोरखपुर में धनतेरस के अवसर पर बाजार गुलजार है। आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो बाजार में भारी उत्साह है। इस बार एक हजार करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है। ग्राहकों को लुभाने के लिए आकर्षक ऑफर दिए जा रहे हैं। बर्तन और ऑटो बाजार में भी रौनक है। कम वजन के सोने के सिक्के आकर्षण का केंद्र हैं। ग्राहकों को शुद्धता और सही कीमत का ध्यान रखने की सलाह दी गई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    दीपावली के देखते हुए सजावटी सामग्री की खरीदारी करते ग्राहक। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। धनतेरस से ठीक एक दिन पहले शुक्रवार को बाजार पूरी तरह गुलजार दिखा। आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रानिक की दुकानें हो या आटो बाजार हर तरफ धनतेरस को लेकर उत्साह नजर आ रहा है। अधिकांश लोगों ने बुधवार व गुरुवार को सामान पसंद कर एडवांस दे दिया, ताकि धनतेरस पर समय से डिलीवरी ले सकें। ग्राहकों की भीड़ देख दुकानदार भी उत्साहित हैं। इस बार शनिवार को धनतेरस पर लगभग एक हजार करोड़ से अधिक के कारोबार की उम्मीद है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दुकानों पर ग्राहकों को लुभाने के लिए एक से बढ़कर एक आफर दिए जा रहे हैं। ई-कामर्स प्लेटफार्म को चुनौती देने के लिए बड़े शो-रूम भी अच्छी छूट के साथ क्रेडिट कार्ड पर ईएमआइ की सुविधा दे रहे हैं। शहर के गोलघर, अलीनगर, मेडिकल कालेज रोड, असुरन, मोहद्दीपुर, मियां बाजार, गोरखनाथ और उर्दू बाजार में सोमवार को काफी चहल-पहल रही। बंधनवार, लक्ष्मी-गणेश की मूर्तियों के साथ सजावट के सामानों की खूब बिक्री हो रही है। धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ऐसे में दुकानदार जहां अच्छे कारोबार की उम्मीद जता रहे हैं।

    चमकेगा बर्तन बाजार, 60 करोड़ से अधिक का होगा कारोबार

    सर्राफा के साथ-साथ इस बार बर्तन बाजार में अधिक भीड़ नजर आ रही है। कारोबार को बढ़ावा देने के लिए बर्तन कारोबारियों ने धनतेरस पर स्टील की फैंसी थालियां, प्रेशर कुकर, नान स्टिक बर्तन, आकर्षक चूल्हे, लंच बाक्स आदि मनमोहक डिजाइन बिक्री के लिए मंगाया है। पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार बर्तनों की बिक्री 25 प्रतिशत अधिक होने की उम्मीद है। इसी को ध्यान में रखकर धनतेरस से पहले कारोबारियों ने मुंबई, दिल्ली, मुरादाबाद, लखनऊ से भरपूर माल मंगवाया है। इस बार अन्य बर्तनों की अपेक्षा ट्राई प्लान के बर्तन की तरफ लोग अधिक आकर्षित हो रहे हैं।

    छह हजार से अधिक वाहनों की होगी डिलीवरी

    पिछले साल की तुलना में इस साल आटो बाजार में भी रौनक है। जीएसटी की संशोधित दरों का बाजार में असर दिख रहा है। इसलिए छह हजार से अधिक दो पहिया व चार पहिया वाहनों की बिक्री होने की उम्मीद है। इनमें 1500 चार पहिया, तीन हजार दो पहिया व शेष ई-रिक्शा व आटो वाहन शामिल हैं।

    अधिकांश ग्राहकों ने पहले से इन वाहनों की प्री-बुकिंग करा रखी है, जिसकी वह धनतेरस पर डिलीवरी लेंगे। डीपी हीरो के एमडी नितिन मातनहेलिया ने बताया कि पिछले साल की तुलना में बिक्री अधिक है। रोज 30 से 40 बाइक और स्कूटर बिक रहे हैं। मारुति गाड़ियों के शो रूम के मालिक अभिषेक अग्रवाल बताते हैं कि सीएनजी गाड़ियों के साथ पेट्रोल गाड़ियों की भी अच्छी बुकिंग हुई है। पिछले साल की तुलना में कार की बिक्री 40 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है।

    आकर्षण का केंद्र बने कम वजन व मूल्य के सोने के सिक्के

    आभूषण की दुकानों पर इस बार कम वजन व मूल्य वाले धनतेरस को खास बनाएंगे। परंपरा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक संजय अग्रवाल ने बताया कि बाजार में 100 मिलीग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के उपलब्ध हैं, जिसकी खरीदारी आप अपने बजट के अनुसार कर सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों से लोगों ने चांदी के साथ ही सोना खरीदना भी शुरू कर दिया है। इसी तरह चांदी के सिक्के पांच से 500 ग्राम तक में बिक्री के लिए उपलब्ध है।

    ऐश्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स के निदेशक अनूप सराफ ने बताया कि आने वाले शादी-विवाह के मद्देनजर शगुन के तौर पर लोगों ने आभूषणों की प्री-बुकिंग करा रखी है, जिसकी धनतेरस के दिन बुकिंग वाले मूल्य पर डिलीवरी ले सकें। इसके अलावा हीरे के आभूषणों की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़ रहा है। धनतेरस के बहाने लोग सोने की खरीदारी करते हैं, क्योंकि इसमें निवेश सुरक्षित माना जाता है।

    सर्राफा मंडल के अध्यक्ष गणेश वर्मा ने कहा कि ग्राहक आभूषण की खरीदारी करते समय शुद्धता, सतर्कता और सही कीमत का विशेष ध्यान रखें, ताकि उनका अनुभव सुरक्षित और संतोषजनक हो। अपने विश्वसनीय प्रतिष्ठान पर भरोसा करते हुए खरीदारी करें, क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ एक ग्राहक नहीं, बल्कि एक निकट संबंधी भी हैं।

    धनतेरस से पहले बिकी एक हजार गाड़ियां

    धनतेरस शनिवार को पड़ने के कारण करीब एक हजार लोग दो पहिया व चार पहिया वाहन एक दिन पहले शुक्रवार को ही मंदिरों में पूजन-अर्चन के बाद घर ले गए। कारोबारी अभिषेक ने बताया कि इस बार छोटी दीपावली पर रविवार व दीपावली के दिन सोमवार को भी लोग गाड़ियों की डिलीवरी लेंगे। उन्होंने बताया कि गाड़ियों की रिकार्डतोड़ बिक्री होने के कारण अधिकांश चार पहिया वाहनों की शार्टेज हो गई है।

    इलेक्ट्रिकल सामानों के कारोबारी आनंद रुंगटा ने बताया कि बर्तनाें में कुकर, फलास्क के साथ ही इलेक्ट्रिकल उत्पादों इंडक्शन कुकर, इलेक्ट्रिक केतली, वाशिंग मशीन, एसी व टीवी आदि की भी खूब बिक्री हुई। इनमें अधिकांश वे लोग थे जो शनिवार को लोहे की खरीदारी करने से गुरेज करते हैं।
    -------------------------------