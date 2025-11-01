देवोत्थान एकादशी: माता तुलसी को लगाई गई मेहंदी और हल्दी, विवाह आज

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। देवोत्थान एकादशी शनिवार को धूमधाम से मनाई जाएगी। आचार्य शरदचंद्र मिश्र व डा. जोखन पांडेय शास्त्री के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं। कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं, इसीलिए इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी कहते हैं।

इसके बाद मांगलिक कार्यों का शुभारंभ हो जाता है। एकादशी के दिन कान्हा सेवा संस्थान के तत्वावधान में शिप्रा लान, नेपाल रोड में तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। माता तुलसी के साथ दो कन्याओं का विवाह भी संस्था कराएगी। पूर्व संध्या पर तुलसी माता व दोनों कन्याओं को मेहंदी, हल्दी लगाई गई। सुंदरकांड, भजनों व मंगलगीतों से वातावरण गूंजता रहा।