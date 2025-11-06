Jagran Dev Deepawali: सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभियान में स्कूलों ने बढ़-चढ़कर निभाई भागीदारी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्कूल केवल शिक्षा के ही केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भी केंद्र हैं। राप्ती तट के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बुधावार को दैनिक जागरण के देव दीपावली में शहर के विभिन्न स्कूलों के आए विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट-गाइड के सदस्यों ने न सिर्फ बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की बल्कि इसको लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा भी दिखी। कोई वर्दी में तो कोई यूनिफार्म में अपने दीपोत्सव को सफल बनाने में दायित्व का निवर्हन कर रहा था।

सबसे पहले एमपी इंटर कालेज व एमएसआइ इंटर कालेज के एनसीसी के लगभग सौ कैडेटों ने दीया लगाना शुरू किया। प्रधानाचार्य डा.अरुण कुमार सिंह के निर्देशन व एनसीसी अफसर भरत सिंह के नेतृत्व में कैडेटों ने पूरे मनोयोग से इस कार्य में अपनी भूमिका निभाई।

इस कार्य में भारत स्काउट और गाइड उप्र के जिला मुख्यायुक्त रामजन्म सिंह के निर्देशन में जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ला, अंशुमान शुक्ला, शिक्षक जितेंद्र कुमार ने सहयोग किया। इसी तरह राजकीय जुबली इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा.विश्व प्रकाश सिंह के निर्देशन व शिक्षक मनीष कुमार सिंह व शिवशंकर मल्ल की देखरेख में विद्यालय के करीब सौ विद्यार्थियों व एमजी इंटर कालेज के 50 स्काउट-गाइड ने पहले दीया लगाया फिर बाती व फिर दीया में तेल डाला।

इसी क्रम में स्टोपिंग स्टोन इंटर कालेज के चेयरमैन राजीव गुप्ता के निर्देशन में ग्रीन सिटी शाखा के विद्यार्थियों ने शिक्षक आकाश सिंह के निर्देशन में विद्यालय के 50 बच्चों, नवल्स नेशनल एकेडमी के विभिन्न शाखाओं के लगभग 50 विद्यार्थियों ने अकादमिक निदेशक डा.विनय कुमार झा व वरिष्ठ शिक्षक अजय तिवारी के नेतृत्व में पूरी तन्मयता से आस्था के दीप, श्रद्धा की बाती लगाकर सांस्कृतिक विरासत को संवारने में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।