    Jagran Dev Deepawali: सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अभियान में स्कूलों ने बढ़-चढ़कर निभाई भागीदारी

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    गोरखपुर में दैनिक जागरण के देव दीपावली कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के छात्रों, एनसीसी कैडेट्स और स्काउट-गाइड्स ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राप्ती तट पर स्थित गुरु गोरक्षनाथ घाट को दीयों और रंगोली से सजाया गया। छात्रों ने वर्दी और यूनिफार्म में दीपोत्सव को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, सांस्कृतिक पुनर्जागरण के इस अभियान में स्कूलों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। स्कूल केवल शिक्षा के ही केंद्र नहीं बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण के भी केंद्र हैं। राप्ती तट के गुरु गोरक्षनाथ घाट पर बुधावार को दैनिक जागरण के देव दीपावली में शहर के विभिन्न स्कूलों के आए विद्यार्थियों, एनसीसी कैडेट, स्काउट-गाइड के सदस्यों ने न सिर्फ बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की बल्कि इसको लेकर उनमें प्रतिस्पर्धा भी दिखी। कोई वर्दी में तो कोई यूनिफार्म में अपने दीपोत्सव को सफल बनाने में दायित्व का निवर्हन कर रहा था।

    सबसे पहले एमपी इंटर कालेज व एमएसआइ इंटर कालेज के एनसीसी के लगभग सौ कैडेटों ने दीया लगाना शुरू किया। प्रधानाचार्य डा.अरुण कुमार सिंह के निर्देशन व एनसीसी अफसर भरत सिंह के नेतृत्व में कैडेटों ने पूरे मनोयोग से इस कार्य में अपनी भूमिका निभाई।

    इस कार्य में भारत स्काउट और गाइड उप्र के जिला मुख्यायुक्त रामजन्म सिंह के निर्देशन में जिला गाइड कैप्टन प्रतिमा शुक्ला, अंशुमान शुक्ला, शिक्षक जितेंद्र कुमार ने सहयोग किया। इसी तरह राजकीय जुबली इंटर कालेज के प्रधानाचार्य डा.विश्व प्रकाश सिंह के निर्देशन व शिक्षक मनीष कुमार सिंह व शिवशंकर मल्ल की देखरेख में विद्यालय के करीब सौ विद्यार्थियों व एमजी इंटर कालेज के 50 स्काउट-गाइड ने पहले दीया लगाया फिर बाती व फिर दीया में तेल डाला।

    इसी क्रम में स्टोपिंग स्टोन इंटर कालेज के चेयरमैन राजीव गुप्ता के निर्देशन में ग्रीन सिटी शाखा के विद्यार्थियों ने शिक्षक आकाश सिंह के निर्देशन में विद्यालय के 50 बच्चों, नवल्स नेशनल एकेडमी के विभिन्न शाखाओं के लगभग 50 विद्यार्थियों ने अकादमिक निदेशक डा.विनय कुमार झा व वरिष्ठ शिक्षक अजय तिवारी के नेतृत्व में पूरी तन्मयता से आस्था के दीप, श्रद्धा की बाती लगाकर सांस्कृतिक विरासत को संवारने में बढ़-चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की।

    इसके अलावा जागरण पब्लिक स्कूल बस्ती के सौ से अधिक विद्यार्थियों ने भी दीपोत्सव को सफल बनान में अपनी महती भूमिका निभाई। सरस्वती शिशु मंदिर पूर्व माध्यमिक विद्यालय प्रेमचंद, तुर्कमानपुर के विद्यार्थियों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार दुबे व शिक्षक अमित कुमार मोदनवाल के निर्देशन में रंगोली, दीप व तेल डालकर घाट को सजाया। गंगोत्री देवी स्कूल आफ नर्सिंग कालेज की छात्राओं ने भी दीया बिछाने से लेकर जलाने तक में बढ़-चढ़कारी भागीदारी सुनिश्चित की।