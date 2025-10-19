दीपावली पर डिजाइनर मोमबत्तियों की धूम, फ्लोटिंग कैंडल्स ने बढ़ाया आकर्षण

प्रभात कुमार पाठक, जागरण गोरखपुर। दीपावली को खास बनाने के लिए इस बार बाजार में नई और आकर्षक मोमबत्तियों के आने से त्योहार की तैयारियां और रंगीन हो गई हैं। ग्लिटर, फ्लोटिंग, लेयर और थीम आधारित मोमबत्तियों के साथ-साथ सुगंधित मोमबत्तियां ग्राहकों को खूब भा रहीं हैं। रोशनी के त्योहार को खास बनाने के लिए लोग पारंपरिक सजावट से आगे बढ़कर बाजार में आई नई-नई मोमबत्तियां खरीद रहे हैं, जो घरों को सुंदर रोशनी के साथ खुशबू भी देंगी।

कारोबारियों का कहना है कि इस बार लोग सिर्फ घर सजाने के लिए नहीं बल्कि दीपावली को खास बनाने के लिए मोमबत्तियां खरीद रहे हैं। डिजाइनर मोमबत्तियों में कमल के फूल, गुलाबू और कलश आकार वाली मोमबत्तियों की मांग सबसे अधिक है।

इन मोमबत्तियों के साथ दीपावली में घरों की रौनक बढ़ाने के साथ-साथ त्योहार का अनुभव भी और खास होने जा रहा है। फ्रेंच लैवेंडर, रोज, चंदन और वनीला जैसी सुगंधों में उपलब्ध मोमबत्तियां त्योहार की खुशबू को और बढ़ा रही हैं, ग्राहकों की पहली पसंद बन रही हैं।

मोमबत्ती के विक्रेता निकुंज टेकड़ीवाल ने बताया कि इस बार ग्राहक मोमबत्तियों की सुंदरता के साथ उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं। कम धुआं देने वाली व अच्छी गुणवत्ता वाली मोमबत्तियों की मांग इस बार बढ़ी है।

सभी उत्पाद सुरक्षा मानकों का पालन करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री से बने हैं। उन्होंने बताया कि युवाओं में फ्लोटिंग मोमबत्ती का अधिक क्रेज हैं। इसे जलाकर पानी में डालने पर तैरते हुए जलेगा। इसके अलावा तुलसी के पौधे के पास व पूजा घर में जलाने के लिए गमला स्टाइल में मोमबत्ती इस बार बाजार में आई है जो तीन से चार घंटे तक जलेगी।

जेल वाली मोमबत्ती भी दो से तीन घंटे जलेगी। इसके ड्राइंग रूम, पूजा घर व बेडरूम में जलाया जा सकता है। इनकी खासियत यह है कि इन्हें जलाने पर अलग-अलग तरह की खुशबू से वातावरण सुगंधित हो जाएगा। डिजाइनर दीया बनाएगी दीपावली को खास दीपावली के मौके पर इस बार बाजार में आईं डिजाइनर दीया भी लोगों को खूब भा रही है। कारोबारी अजय कुमार ने बताया कि आकर्षक डिजाइन, मनमोहक रंगों और सुगंधित वैक्स से बनी ये दीये पारंपरिक रोशनी को आधुनिक अंदाज दे रहे हैं। ग्लिटर, लेयर, थीम और फ्लोटिंग वेराइटी में उपलब्ध ये दीया न केवल घरों में जगमगाएंगी बल्कि वातावरण में खुशबू भी घोलेंगी। ये दीये दीपावली हर कोने में नई रौनक और उमंग भरने को तैयार है। इसके साथ ही बड़े आकार का अखंड दीया आया है, जिसे 24 घंटे तक जलाया जा सकता है।



पांच फीट की अगरबत्ती बनी आकर्षण का केंद्र

गोलघर स्थित एक दुकान पर बिक रही पांच फीट ऊंची अगरबत्ती आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। दावा है कि यह न सिर्फ 24 घंटे तक जलेगी बल्कि इसकी सुगंध से पूरा घर महक उठेगा। लोग इसके साथ सेल्फी लेने से खुद को रोक नहीं पा रहे।

कारोबारी के अनुसार यह विशेष अगरबत्ती प्राकृतिक सुगंधित चंदन के मिश्रण से तैयार की गई है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि कई ग्राहक इसे घर या मंदिर की सजावट के लिए ले जा रहे हैं। इसे गमले में रखे बाल में धंसाकर जलाया जा सकता है। यह 380 रुपये में उपलब्ध हैं।



