डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में बैठेंगे 304 अभ्यर्थी, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट; 13 दिसंबर को CBT

जागरण संवादददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में 304 अभ्यर्थी बैठेंगे। गोरखपुर मुख्यालय समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के अभ्यर्थियों की परीक्षा 13 दिसंबर को अलग-अलग सेंटरों पर एक ही सेशन में आयोजित की जाएगी। नॉन गजटेड पोस्ट के जूनियर इंजीनियर्स की दस केटेगरी के लिए सभी मंडल व मुख्यालय के अभ्यर्थियों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) होगा। अभ्यर्थी पहली बार टैबलेट से परीक्षा देंगे।

