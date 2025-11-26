डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में बैठेंगे 304 अभ्यर्थी, कंप्यूटर बेस्ड होगा टेस्ट; 13 दिसंबर को CBT
पूर्वोत्तर रेलवे में डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा 13 दिसंबर को होगी, जिसमें 304 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा गोरखपुर समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। पहली बार उम्मीदवार टैबलेट से कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) देंगे। परीक्षा के लिए सभी मंडलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।
जागरण संवादददाता, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे के डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में 304 अभ्यर्थी बैठेंगे। गोरखपुर मुख्यालय समेत लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के अभ्यर्थियों की परीक्षा 13 दिसंबर को अलग-अलग सेंटरों पर एक ही सेशन में आयोजित की जाएगी। नॉन गजटेड पोस्ट के जूनियर इंजीनियर्स की दस केटेगरी के लिए सभी मंडल व मुख्यालय के अभ्यर्थियों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (सीबीटी) होगा। अभ्यर्थी पहली बार टैबलेट से परीक्षा देंगे।
पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य कार्मिक अधिकारी (मुख्यालय) वीके द्विवेदी ने परीक्षा को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। मुख्यालय गोरखपुर में ़144, इज्जतनगर मंडल में 45, वाराणसी मंडल में 49 और लखनऊ मंडल में 66 अभ्यर्थी डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा में भाग लेंगे।
मुख्यालय गोरखपुर में एमएसटीसी, इज्जतनगर मंडल में एमडीटीआइ, वाराणसी मंडल में जेडआरटीआइ गाजीपुर और लखनऊ मंडल के लिए मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय स्थित मल्टी परपज हाल को परीक्षा केंद्र निर्धारित किया गया है। परीक्षा को लेकर मुख्यालय के अलावा सभी मंडल प्रशासन ने अपनी तैयारी तेज कर दी है।
