    दिल्ली, कानपुर व लखनऊ रूट पर चल रहीं 200 अतिरिक्त बसें, घर आने में होगी आसानी

    By Vivek Shukla Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 11:45 AM (IST)

    दिल्ली, कानपुर और लखनऊ रूट पर 200 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं ताकि यात्रियों को घर पहुंचने में आसानी हो। त्योहारों के मौसम में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। इससे यात्रियों को टिकट मिलने में सुविधा होगी और उन्हें लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। यह पहल यात्रियों के लिए बड़ी राहत लेकर आई है।

     गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 55, कानपुर रूट पर 45 और लखनऊ रूट पर 100 बसें चल रही हैं।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर परिक्षेत्र से रोडवेज (परिवहन निगम) की 200 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 55, कानपुर रूट पर 45 और लखनऊ रूट पर 100 बसें चल रही हैं।

    यात्रियों की सुविधा के लिए पडरौना, तमकुही, महराजगंज, निचलौल और सोनौली आदि रूटों पर चल रहीं बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। दीपावली व छठ पर्व में संबंधित कर्मचारियों, चालकों व परिचालकों की छुट्टी निरस्त है। त्योहारों में लगातार ड्यूटी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।

    क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था करने के साथ संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया गया है। रोडवेज व अनुबंधित सभी बसों का संचालन सुनिश्चित किया गया है। गोरखपुर परिक्षेत्र से कुल 960 बसें चलाई जा रही हैं।