दिल्ली, कानपुर व लखनऊ रूट पर चल रहीं 200 अतिरिक्त बसें, घर आने में होगी आसानी

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। गोरखपुर परिक्षेत्र से रोडवेज (परिवहन निगम) की 200 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं। गोरखपुर से दिल्ली रूट पर 55, कानपुर रूट पर 45 और लखनऊ रूट पर 100 बसें चल रही हैं।

यात्रियों की सुविधा के लिए पडरौना, तमकुही, महराजगंज, निचलौल और सोनौली आदि रूटों पर चल रहीं बसों के फेरे बढ़ा दिए गए हैं। दीपावली व छठ पर्व में संबंधित कर्मचारियों, चालकों व परिचालकों की छुट्टी निरस्त है। त्योहारों में लगातार ड्यूटी करने वाले लोगों को प्रोत्साहन राशि मिलेगी।