Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    CTET Feb 2026: सीटेट की तिथि घोषित, फरवरी में होगी परीक्षा; CBSE ने जारी किया नोटिस

    By Prabhat Pathak Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:43 PM (IST)

    सीबीएसई ने सीटेट फरवरी 2026 परीक्षा की तिथि घोषित कर दी है। फिलहाल, परीक्षा को लेकर सूचना जारी की गई है। आवेदन की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने और अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित होने के बाद परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।

    prefferd source google
    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बहुप्रतीक्षित सीटेट परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) आठ फरवरी रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्र दोनों शामिल होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है। सीटेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करना है, जिससे सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) स्तर पर बेहतर शिक्षक चयनित किए जा सकें।

    परीक्षा साल में दो बार आयोजित होती है। यह सामान्यतः जुलाई और दिसंबर महीने में होती है। नोटिस के मुताबिक इस बार परीक्षा दिसंबर नहीं, बल्कि फरवरी में आयोजित की जा रही है। सीबीएसई की ओर से इस बदलाव का कारण अभी तक नहीं बताया गया है।

    अभी सीबीएसई ने सिर्फ परीक्षा को लेकर सूचना जारी की है। जल्द ही आवेदन की तिथि भी घोषित हो जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने व अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित होने के बाद ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा।

    -

    -अजित दीक्षित, सिटी कोआर्डिनेटर, सीबीएसई