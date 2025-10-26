CTET Feb 2026: सीटेट की तिथि घोषित, फरवरी में होगी परीक्षा; CBSE ने जारी किया नोटिस

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बहुप्रतीक्षित सीटेट परीक्षा के संबंध में नोटिस जारी कर दी है। इसके तहत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) आठ फरवरी रविवार को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में प्रथम व द्वितीय प्रश्नपत्र दोनों शामिल होंगे।

सीटेट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय परीक्षा है। सीटेट परीक्षा का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता तय करना है, जिससे सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्राथमिक (कक्षा एक से पांच) और उच्च प्राथमिक (कक्षा छह से आठ) स्तर पर बेहतर शिक्षक चयनित किए जा सकें।