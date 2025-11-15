यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर कार्रवाई तेज, पांच किसान पकड़े गए, सेटेलाइट से हुई पहचान

संवाद सूत्र, पिपराइच। शासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सेटेलाइट से पहचान करने के बाद ब्लाक स्तरीय सचल दस्ता टीम ने गुरुवार शाम सात गांव में छापेमारी की। इस दौरान पराली जलाते हुए पांच किसानों को पकड़ लिया। टीम ने सभी के विरुद्ध शुक्रवार को थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की संस्तुति की है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एडीओ पंचायत अवनिन्द्र तिवारी के नेतृत्व में सक्रिय टीम में एडीओ कृषि दशरथ भारती, कृषि रक्षा अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, हृदयेश्वर यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम को मिली सूचना पर अगया गांव में रेशमा देवी और देवेंद्र, दुबौली गांव में हरि प्रसाद तथा तालुआबाद के दिलीप और राजेंद्र को पराली जलाते पकड़ा गया।