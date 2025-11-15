यूपी के इस जिले में पराली जलाने पर कार्रवाई तेज, पांच किसान पकड़े गए, सेटेलाइट से हुई पहचान
पिपराइच में पराली जलाने की घटनाओं पर सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। सैटेलाइट से पहचान के बाद पांच किसानों को पराली जलाते हुए पकड़ा गया है। टीम ने उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अधिकारियों ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध की चेतावनी दी है और उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
संवाद सूत्र, पिपराइच। शासन की सख्ती के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। सेटेलाइट से पहचान करने के बाद ब्लाक स्तरीय सचल दस्ता टीम ने गुरुवार शाम सात गांव में छापेमारी की। इस दौरान पराली जलाते हुए पांच किसानों को पकड़ लिया। टीम ने सभी के विरुद्ध शुक्रवार को थाने में लिखित सूचना देकर कार्रवाई की संस्तुति की है।
एडीओ पंचायत अवनिन्द्र तिवारी के नेतृत्व में सक्रिय टीम में एडीओ कृषि दशरथ भारती, कृषि रक्षा अधिकारी आशीष श्रीवास्तव, हृदयेश्वर यादव समेत अन्य कर्मचारी शामिल रहे। टीम को मिली सूचना पर अगया गांव में रेशमा देवी और देवेंद्र, दुबौली गांव में हरि प्रसाद तथा तालुआबाद के दिलीप और राजेंद्र को पराली जलाते पकड़ा गया।
इनके विरुद्ध रिपोर्ट थाने में भेज दी गई है। इसके साथ ही लेखसरा, महुअवा उर्फ कटैया, तालुआबाद, सिंघली, माड़ापार और मठिया बुजुर्ग समेत सात गांवों में पराली जलाने वालों की पहचान सेटेलाइट के माध्यम से की गई है।
अधिकारियों का कहना है कि शासन ने पराली जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है और उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई होगी। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि संबंधित बीट पुलिस को जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। दोषियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ताकि क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
