चचेरे भाई ने रिश्ते के भरोसे को तोड़ा, बच्ची के साथ किया दुष्कर्म

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। चचेरे भाई ने रिश्ते के भरोसे को तोड़ दिया। आठ वर्षीय बच्ची को कमरे में बंद कर दुष्कर्म किया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिवार के लोगों ने आरोपित को पकड़कर रामगढ़ताल थाना पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची को बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया जहां उसकी हालत गंभीर है।

रामगढ़ताल क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली बच्ची के पिता फलमंडी में मजदूरी करते हैं। सोमवार की रात घरवाले अपने काम में व्यस्त थे। पास में रहने वाला युवक को जो रिश्ते में बच्ची का चचेरा भाई लगता है, उसी समय घर आया। परिजनों को उस पर कोई शक नहीं था क्योंकि उसका घर में आना-जाना था। रात करीब 10 बजे बच्ची को वह अपने कमरे में ले गया।

दरवाजा बंद कर उसने दुष्कर्म किया। बच्ची की चीख-पुकार सुनकर पहुंचे परिवार के लोगों ने आरोपित को पकड़ा। स्वजन की मदद से पीड़ित बच्ची को पुलिस जिला अस्पताल ले गई जहां से उसे बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गाय।