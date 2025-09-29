Language
    मतांतरण का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने महिला समेत चार को किया गिरफ्तार

    By Jitendra Pandey Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 09:25 AM (IST)

    सहजनवां के भगौरा गांव में मतांतरण को लेकर विवाद हुआ। विहिप के विरोध के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और चार लोगों को हिरासत में लिया। विहिप का आरोप है कि कुछ लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

    मतांतरण को लेकर विवाद, महिला समेत चार को हिरासत में। जागरण

    जावाद संहयोगी, सहजनवां। भगौरा में रविवार को मतांतरण को लेकर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी विवाद की जानकारी पर मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, जिससे तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर पीआरवी और सहजनवां थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।

    चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने उठा लायी। विहिप के जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने बताया कि गांव में चार से पांच लोग करीब सौ ग्रामीणों को प्रलोभन देकर हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहे थे। जब विहिप के सदस्य विरोध करने पहुंचे, तो मतांतरण कराने वालों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।

    मौके पर पहुंची पुलिस

    डायल 112 पर सूचना देने पर पीआरवी पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं थाने की पुलिस ने महिला समेत चार को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। सहजनवां थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि जांच अभी जारी है और प्रारंभिक पूछताछ में कुछ प्रार्थना संबंधी बातें सामने आई हैं। गांव में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।