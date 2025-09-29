मतांतरण का विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी, पुलिस ने महिला समेत चार को किया गिरफ्तार

सहजनवां के भगौरा गांव में मतांतरण को लेकर विवाद हुआ। विहिप के विरोध के बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और चार लोगों को हिरासत में लिया। विहिप का आरोप है कि कुछ लोग प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन करा रहे थे। पुलिस मामले की जांच कर रही है और गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

जावाद संहयोगी, सहजनवां। भगौरा में रविवार को मतांतरण को लेकर विवाद हो गया। विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पदाधिकारी विवाद की जानकारी पर मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, जिससे तनाव बढ़ गया। सूचना मिलने पर पीआरवी और सहजनवां थाने की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया।

चार लोगों को हिरासत में लेकर थाने उठा लायी। विहिप के जिला उपाध्यक्ष सौरभ जायसवाल ने बताया कि गांव में चार से पांच लोग करीब सौ ग्रामीणों को प्रलोभन देकर हिंदू से ईसाई धर्म में परिवर्तित करा रहे थे। जब विहिप के सदस्य विरोध करने पहुंचे, तो मतांतरण कराने वालों ने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी।