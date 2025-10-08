'हिसाब में रहो, हम सब्र में हैं कब्र में नहीं… आई लव मोहम्मद के साथ लिखा, विवादित बैनर से मचा हड़कंप
गोरखपुर के नकहा नंबर एक में हिसाब में रहो लिखे विवादित बैनर लगने से सनसनी फैल गई। इंटरनेट पर तस्वीर वायरल होने के बाद वीडियो बनाने की कोशिश करने वालों से स्थानीय युवक उलझ गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बैनर हटवाया और तीन युवकों को हिरासत में लिया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नकहा नंबर एक में मंगलवार काे लगाए गए विवादित बैनर ने सनसनी फैला दी। दुकान की शटर के ठीक ऊपर लटक रहे बैनर पर सफेद अक्षरों में लिखा था 'हिसाब में रहो, हम सब्र में हैं...कब्र में नहीं'।इसके आगे मोटे अक्षरों में आइ लव मुहम्मद लिखा गया था।
चेतावनी भरे इस बैनर की तस्वीर थोड़ी देर में इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई। वीडियो बनाने की कोशिश करने वालों से स्थानीय युवक उलझ गए। मामले की जानकारी होने पर पहुंची चिलुआताल पुलिस ने पोस्टर हटवाने के साथ ही तीन युवकों को हिरासत में लिया है।
मंगलवार की सुबह 10 मोहल्ले के लोगों को यह बैनर नकहा नंबर के एक दुकान पर दिखी।इसके अलावा नकहा रेलवे स्टेशन से लेकर बरगदवा स्पोर्ट्स कालेज तक की दीवारों पर भी इसी तरह के पोस्टर लगे मिले।किसने और कब यह पोस्टर-बैनर लगाए, किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।
कुछ लोगों ने जब मोबाइल से इसका वीडियो बनाने की कोशिश की, तो वहां मौजूद कुछ स्थानीय युवकों ने विरोध कर दिया। वीडियो बनाने वालों से कहासुनी भी हुई। इसके बाद स्थिति तनावपूर्ण होते देख कई दुकानदारों ने दुकानें बंद कर दीं। कुछ ही देर में भीड़ बढ़ने लगी और माहौल गर्म हो गया।
सूचना पर चिलुआताल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। पुलिस ने दुकानदारों और आसपास के लोगों से पूछताछ की, मगर किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। मामला तूल पकड़ता देख पुलिस ने तत्काल बैनर हटवा दिया और दीवारों से पोस्टर उतरवाए। सीसी कैमरा फुटेज की मदद से पुलिस ने विवाद करने वाले तीन युवकों की पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया।
स्थानीय लोगों की माने तो सोमवार की रात दो बाइक सवार युवक मोहल्ले में आते-जाते देखे गए थे। दोनों कुछ चिपकाते नजर आए थे, लेकिन अंधेरा होने के कारण कोई पहचान नहीं कर सका। एसपी उत्तरी जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि बैनर किसने लगाए इसकी छानबीन चल रही है।
