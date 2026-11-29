जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शनिवार शाम गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद रविवार सुबह जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात की। ध्यान से उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान तत्परता से किया जाए।

इस दौरान जमीन कब्जा किए जाने की कतिपय शिकायतों पर उन्होंने अधिकारियों से कहा, ‘जमीन कब्जाने के मामलों में जांच कराकर सख्त कार्रवाई की जाए।’ मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्राथमिकता है। रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 150 लोगों से मुलाकात की।

उन्होंने सबको भरोसा दिलाया कि उनकी समस्या का निराकरण पूरी संवेदनशीलता से कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जमीन से जुड़े पारिवारिक विवाद के मामलों में संवाद से समस्या समाधान पर ध्यान दिया जाए, न्यायपूर्ण तरीके से हिस्सेदारी तय कराई जाए।