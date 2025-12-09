Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सीएम योगी ने जनरल रावत को बताया राष्ट्र का महान योद्धा

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 04:04 PM (IST)

    गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें राष्ट्र का महान योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि जनरल रावत का ज ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी अदित्यनाथ ने मंगलवार को सैनिक स्कूल परिसर में देश के पहले चीफ आफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत के नाम पर निर्मित प्रेक्षागृह तथा उनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए उन्होंने जनरल रावत को राष्ट्र का महान योद्धा बताया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कहा कि हर भारतवासी का दायित्व है कि ऐसे वीरों के योगदान को सदैव स्मरण रखे। सीएम सैनिक स्कूल प्रशासन से अपेक्षा जताई कि स्कूल में प्रतिवर्ष आठ दिसंबर को जनरल रावत और उनके साथ शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में प्रेरणा दिवस मनाया जाए, ताकि कैडेट्स में राष्ट्रभक्ति और कर्तव्यपरायणता की भावना मजबूत हो।

    योगी ने कहा कि जनरल रावत पद और प्रतिष्ठा से कहीं अधिक सहज, सरल और संवेदनशील व्यक्तित्व थे। वह मातृभूमि के प्रति समर्पण और शौर्य की अद्भुत मिसाल थे। उन्होंने गोरखपुर तथा उत्तराखंड में हुई अपनी कई मुलाकातों का उल्लेख करते हुए कहा कि जनरल रावत की विनम्रता और दृढ़ इच्छाशक्ति युवा पीढ़ी के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगी।

    कार्यक्रम में सीएम योगी ने श्रीमद्भगवद्गीता के श्लोक- “हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्” का उल्लेख करते हुए कहा कि यह संदेश केवल सैनिकों ही नहीं, प्रत्येक नागरिक पर लागू होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बताए गए पंच प्रण का संदर्भ देते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और विकास के लिए हर भारतीय को अपनी विरासत पर गर्व करना होगा और अपने कर्तव्यों को जीवन का मूल सिद्धांत बनाना होगा।

    मुख्यमंत्री बताया कि एक बार उन्होंने जनरल रावत से कठिन परिस्थितियों में सैन्य सेवा का रहस्य पूछा तो उन्होंने गीता का मंत्र- “योगः कर्मसु कौशलम्” और “कर्मण्येवाधिकारस्ते” उद्धृत करते हुए निष्काम कर्म की प्रेरणा को अपनी शक्ति बताया।

    उन्होंने कहा कि देश वही महान होता है जहां नागरिक कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हैं। केवल अधिकारों की मांग करने वाली मानसिकता और ट्रेड यूनियन संस्कृति ने कई संस्थानों को नष्ट किया है। इस क्रम में उन्होंने गोरखपुर के फर्टिलाइजर कारखाने का उदाहरण दिया।

    मुख्यमंत्री ने जनरल बिपिन रावत फाउंडेशन और आयोजन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रम राष्ट्रप्रेम और बलिदान की भावना को और मजबूत करते हैं।