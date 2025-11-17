CM योगी ने फोरलेन सड़क के साथ गांवों की जल निकासी के प्रबंध करने के दिए आदेश, 838 करोड़ की लागत से हो रहा निर्माण
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 838 करोड़ रुपये की लागत से बन रही फोरलेन सड़क के साथ गांवों में जल निकासी की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़क निर्माण कार्य तेजी से पूरा करने और जलभराव की समस्या से बचने के निर्देश दिए। सीएम ने अन्य विकास कार्यों की भी समीक्षा की।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन सड़क निर्माण का निरीक्षण किया। उन्होंने फोरलेन सड़क और इसके आसपास के गांवों की जलनिकासी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। कहा कि फोरलेन सड़क के किनारे बन रहे नाले की लेवलिंग का ध्यान रखें, ताकि सड़क ही नहीं, आसपास के गांवों का पानी भी आसानी से इसके जरिये निकल जाए।
फोरलेन सड़क की सुविधा मिलने से उत्साहित बालापार, टिकरिया, जीतपुर सहित आसपास के दर्जनों गांवों के लोग मुख्यमंत्री के स्वागत को उमड़ पड़े। गगनभेदी जयघोष बीच कई जगहों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिनंदन किया।
तीन स्थानों पर बुलडोजर पर खड़े होकर लोगों ने मुख्यमंत्री पर पुष्प वर्षा की। स्वागत के दौरान सीएम ने मुस्कराकर सबका अभिवादन स्वीकार किया।
838.05 करोड़ रुपये की लागत वाली इस फोरलेन सड़क का निर्माण इसी साल फरवरी माह में शुरू हुआ था और अगस्त 2026 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य है। कुल 16.15 किमी की लंबाई वाले बालापार-टिकरिया-गांगी बाजार फोरलेन सड़क का निर्माण कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग खंड-तीन द्वारा कराया जा रहा है। सीएम योगी ने निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही सड़क की आधी दूरी तक चार स्थानों पर रुककर स्थलीय निरीक्षण किया।
परियोजना का ड्राइंग मैप देखा और अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि इसका निर्माण अगस्त 2026 तक पूरा किया जाना है। इस पर मुख्यमंत्री ने जून 2026 तक लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया और कहा कि गुणवत्ता के साथ काम तेज करने के लिए मैनपावर बढ़ाया जाए।
सीएम को बताया गया कि फोरलेन के समानांतर कुल दूरी में से सात किमी तक नाला भी बना लिया गया है। मुख्यमंत्री ने नाले के लेवल को सड़क के पानी और आसपास के गांवों के पानी के निकासी योग्य बनाने की हिदायत दी। उन्होंने अधिग्रहित जमीनों के सापेक्ष मुआवजा वितरण के बारे में पूछा।
अधिकारियों ने बताया कि लगभग सभी लोगों को मुआवजा दिया जा चुका है। उन्होंने रजिस्ट्री की भी अद्यतन जानकारी ली। इस अवसर पर विधायक महेंद्रपाल सिंह, विपिन सिंह सहित प्रशासन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
