CM Yogi Adityanath: धन के अभाव में बाधित नहीं होगा किसी का इलाज, जनता दर्शन में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ

CM Yogi Adityanath Janta Darshan In Gorakhpur सीएम योगी ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर आए लोगों से कहा कि धन के अभाव में किसी का उपचार बाधित नहीं होगा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी लोगों के समस्याओं का समाधान कराएं।

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं 400 लोगों की समस्याएं। सौ. मंदिर प्रशासन

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में 400 लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। सभी को आश्वस्त किया सबकी समस्या का निस्तारण करना उनकी प्राथमिकता है और सभी के साथ न्याय किया जाएगा। लोगों की समस्याओं से संबंधित प्रार्थना पत्र लेकर उसे अधिकारियों को देते हुए सीएम ने निर्देश दिया कि समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और संतुष्टिपरक निस्तारण सुनिश्चित करें। एक-एक के पास जाकर सीएम ने सुनी समस्याएं गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक-एक कर सभी लोगों से मुलाकात की। उनकी बात सुनी और उनके प्रार्थना पत्र लिए। मुख्यमंत्री ने सभी को समस्या निस्तारण का भरोसा देते हुए कहा कि उनके रहते किसी की चिंता करने या परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सबकी समस्या पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराई जाएगी। कुछ लोगों की बिजली बिल संबंधी परेशानी पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ओटीएस योजना से लोगों को राहत प्रदान की जाए। धन के अभाव में नहीं रुकेगा इलाज जनता दर्शन में कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में इस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन को भेजें। इलाज के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों को आश्वस्त किया कि धन के अभाव में किसी का इलाज बाधित नहीं होगा।

Edited By: Pragati Chand