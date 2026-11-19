जागरण संवाददाता, गोरखपुर। वानिकी एवं औद्यानिक विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैंपियरगंज स्थित जटायु (गिद्ध) संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र के बाड़ों और वहां की समग्र व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों से जटायुओं के रखरखाव, उनके खानपान, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और प्रजनन के लिए की गई विशेष तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में इस संरक्षण केंद्र में कुल आठ जटायु रखे गए हैं, जिनमें छह मादा (फीमेल) और दो नर (मेल) शामिल हैं।