CM Awas Yojana: आज से खातों में पहुंचेगी सीएम आवास की पहली किस्त, 202 निराश्रितों ने किया था आवेदन
गोरखपुर में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 202 निराश्रितों के खातों में पहली किस्त के 40 हजार रुपये जल्द ही भेजे जाएंगे। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार, दो दिनों में यह राशि लाभार्थियों तक पहुंच जाएगी। योजना में तीन किस्तों में कुल 1.20 लाख रुपये दिए जाएंगे, जिसमें दूसरी किस्त 70 हजार और अंतिम किस्त 10 हजार रुपये की होगी। सबसे अधिक आवेदन बांसगांव और बेलघाट से प्राप्त हुए हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री आवास के लिए शासन ने फंड स्वीकृत कर दिया है। अगले दो दिनाें में सभी दो सौ से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के 40 हजार रुपये पहुंच जाने की उम्मीद है। निर्माण शुरू हो जाने के बाद लाभार्थियों को क्रमवार दूसरी किस्त के तौर पर 70 और आखिरी किस्त के तौर पर दस हजार रुपये मिलेंगे।
योजना के तहत आवास के लिए आवेदन कर इंतजार कर रहे निराश्रितों के खातों में शुक्रवार से पहली किस्त भेजने की तैयारी है। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक दीपक सिंह के मुताबिक कोई तकनीकी पेंच नहीं फंसा तो दो दिनों में सभी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त पहुंच जाएगी।
जिले के सभी ब्लाकों से 202 निराश्रितों के लिए विभाग को डिमांड मिली है। इनमें सबसे अधिक 37 आवेदन बांसगांव और 29 बेलघाट से हैं। पिपराइच ब्लाक से 25 व खोराबार से 22 आवेदन आए हैं। योजना के तहत लाभार्थियों को तीन किस्तों में 1.20 लाख रुपये मिलेंगे।
