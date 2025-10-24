CM Awas Yojana: आज से खातों में पहुंचेगी सीएम आवास की पहली किस्त,  202 निराश्रितों ने किया था आवेदन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री आवास के लिए शासन ने फंड स्वीकृत कर दिया है। अगले दो दिनाें में सभी दो सौ से अधिक लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के 40 हजार रुपये पहुंच जाने की उम्मीद है। निर्माण शुरू हो जाने के बाद लाभार्थियों को क्रमवार दूसरी किस्त के तौर पर 70 और आखिरी किस्त के तौर पर दस हजार रुपये मिलेंगे।

योजना के तहत आवास के लिए आवेदन कर इंतजार कर रहे निराश्रितों के खातों में शुक्रवार से पहली किस्त भेजने की तैयारी है। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक दीपक सिंह के मुताबिक कोई तकनीकी पेंच नहीं फंसा तो दो दिनों में सभी लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त पहुंच जाएगी।